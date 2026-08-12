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मेट्रोचे चेंबूर स्थानक उद्या सेवेत येणार; लोकल, मोनो, मेट्रो आता एकाच ठिकाणी, मुंबईकरांचा प्रवास सोप्पा होणार

'अंधेरी पश्चिम मंडाले मानखुर्द मेट्रो 2 ब' मार्गिकेतील अंधेरी पश्चिम - सारस्वत नगर हा दुसरा टप्पाही मार्च 2027 मध्ये वाहतूक सेवेत दाखल होणार आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 12, 2026, 02:52 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 02:52 PM IST
मेट्रोचे चेंबूर स्थानक उद्या सेवेत येणार; लोकल, मोनो, मेट्रो आता एकाच ठिकाणी, मुंबईकरांचा प्रवास सोप्पा होणार
Image Credit: Mumbai Gets Three Major Connectivity Pushes As Metro Line 2B chembur metro station

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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