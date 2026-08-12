/मेट्रोचे चेंबूर स्थानक उद्या सेवेत येणार; लोकल, मोनो, मेट्रो आता एकाच ठिकाणी, मुंबईकरांचा प्रवास सोप्पा होणार

अंधेरी पश्चिम मंडाले मेट्रो 2 ब' मार्गिकेतील चेंबूर मेट्रो स्थानक आणि वाकोला-वांद्रे-कुर्ला संकुल उन्नत मार्गाच्या लोकार्पणासाठी अखेर मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (एमएमआरडीए) मुहूर्त मिळाला. या दोन्ही प्रकल्पांचे लोकार्पण गुरुवार, 13 ऑगस्ट रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते होणार आहे.
चेंबूर मेट्रो स्थानक सेवेत दाखल झाल्यास मंडाले - चेंबूर असा मेट्रो प्रवास करता येणार आहे. तर उन्नत मार्गामुळे वाकोला - बीकेसी उन्नत मार्ग सेवेत दाखल झाल्यास वाकोला - बीकेसी प्रवास 5 ते 10 मिनिटांत करता येणार आहे. 'मेट्रो २ ब' मार्गिकेतील मंडाले - डायमंड गार्डन असा 5.6 किमीचा टप्पा एप्रिलमध्ये सेवेत दाखल झाला. मात्र या टण्याला म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळत नसल्याने एमएमआरडीएने 'मेट्रो 2 ब' मार्गिकेच्या तिसऱ्या टप्प्यातील एकमेव चेंबूर मेट्रो स्थानक पूर्ण करून जूनमध्ये - वाहतूक सेवेत दाखल करण्याचा निर्णय घेतला होता, त्यानुसार चेंबूर मेट्रो स्थानकाचे काम पूर्ण करून या स्थानकांच्या संचालनासाठी सुरक्षा प्रमाणपत्रही प्राप्त करून घेण्यात आले.
मे महिन्याच्या अखेरीस सुरक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्याने जूनमध्ये चेंबूर स्थानक सेवेत दाखल होईल असे वाटत असताना अडीच महिन्यांपासून या स्थानकाच्या लोकार्पणाची प्रतीक्षा होती.
मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते गुरुवार, 13 ऑगस्टला चेंबूर मेट्रो स्थानकाचे लोकार्पण होणार आहे. त्यानंतर हे स्थानक सेवेत दाखल होईल. हे स्थानक सेवेत दाखल झाल्यास मंडाले चेंबूर मेट्रो प्रवास करता येणार आहे. दरम्यान चेंबूर मेट्रो स्थानक आणि व्ही. एन. पुरव मार्ग आणि आर. सी. मार्ग जंक्शन मोनोरेल स्थानकाशी पादचारी पुलाने जोडून चेंबूर - संत गाडगे महाराज चौक मोनोरेल मार्गिकेशी जोडले जाणार आहे. मेट्रोतून मोनोरेलमध्ये आणि मोनोरेलमधून मेट्रोत जाणे सोपे होणार आहे.
जोडरस्ता चेंबूर मेट्रो स्थानकाबरोबरच वाकोला बीकेसी उन्नत मार्गाचेही लोकार्पण गुरुवारी होणार आहे. सांताक्रूझ चेंबूर विस्तारीकरण प्रकल्पाअंतर्गत एमएमआरडीएने तीन उन्नत मार्ग उभारले. यापैकी 1.2 किमीचा वाकोला - बीकेसी हा तिसरा मार्ग सुरू होण्यांच्या प्रतीक्षा होती.
चेंबूर मेट्रो स्थानक, वाकोला-बीकेसी उन्नत मार्गासह गुरुवारी ठाणे-बोरिवली दुहेरी बोगदा प्रकल्पाच्या कामाअंतर्गत ठाण्यातील लॉन्चिग शाफ्टमध्ये 'अर्जुमा' नांवाचे टनेल बोअरिंग मशीन (टीबीएम) सोडण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते टीबीएम भूगर्भात सोडण्यात येणार आहे. त्यानंतर काही दिवसाने ठाण्याहून बोरीवलीच्या दिशेने दुसऱ्या बोगद्याच्या भुयारीकरणास 'अर्जुना' टीबीएमद्वारे सुरुवात होईल.