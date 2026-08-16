कोकणवासीयांनो सावधान! गणपतीसाठी गावी निघण्यापूर्वी मुंबई-गोवा हायवेवर 20 'ब्लॅक स्पॉट जाहीर

श्रावणाला सुरुवात झाली आहे, आता एकापोठापाठ सण-उत्सावाला सुरुवात झाली आहे. नागपंचमीपासून गपणतीपर्यंत अनेक सण असणार आहेत. गणेशोत्सवासाठी सर्वत्र जोरदार तयारी सुरु आहे. शनिवार -रविवारची सुट्टी साधून आतापासूनच गणेश शाळेतून मोठे सार्वजनिक गणपती मंडपात आतापासून नेण्यात येत आहेत. दुसरीकडे गणपतीसाठी मुंबईतील लाखो कोकणवासीयांची पाऊले गावाकडे वळतात. त्यासाठी विशेष रेल्वे सोडण्यात येतात. पण असंख्य कोकणवासीय रस्त्याने प्रवास करतात.
ही गोष्ट लक्षात घेऊन मुंबई - गोवा महामार्गावरील 20 'ब्लॅक स्पॉट' जाहीर करण्यात आलेत. प्रवाशांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने 20 'ब्लॅक स्पॉट' यादी जाहीर करण्यात आली असून धक्कादायक म्हणजे रायगड जिल्ह्यात सर्वाधिक ब्लॅक स्पॉट्स आहेत.
महत्त्वाचे म्हणजे गेल्या 18 वर्षांपासून मुंबई - गोवा महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम सुरु आहे. त्यामुळे कोकणवासीयांमध्ये याबद्दल नाराजीचा सूर आहे. अशा स्थिती गणेशोत्सव दरम्यान कुठलीही दुर्घटना घडू नये म्हणून महामार्ग पोलीस आणि राज्य पोलिस यंत्रणेकडून खबरदारी घेतली जात आहे.
तुम्ही देखील मुंबई - गोवा महामार्गावरून प्रवास करणार असाल तर रायगड जिल्ह्यातील सर्वाधिक धोकादायक जागा कोणत्या आहेत, ते जाणून घ्या. रायगड जिल्ह्यातील पळस्पे ते पोलादपूर या 150 किलोमीटरच्या टप्प्यात सर्वाधिक 17 अपघातप्रवण ठिकाणे असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहेत.