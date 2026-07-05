/मुंबई गोवा महामार्ग 12 तास पूर्णपणे ठप्प! 10 KM लांब वाहनांच्या रांगा; हजारो वाहने अडकली, प्रवाशांन प्रचंड मनस्ताप

Mumbai-Goa Highway: रत्नागिरीसह रायगड जिल्ह्याला पावसाने झोडपून काढले आहे. याचा मोठा फटका मुंबई गोवा महामर्गावरुन प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना बसला आहे. मुंबई गोवा महामार्ग 12 तासाहून अधिक काळ ठप्प झाला आहे. 10 KM लांब वाहनांच्या रांगा लागल्या आहेत. रात्र झाल्याने प्रवाशांची चिंता वाढली आहे. रायगड जिल्ह्यात पावसाचा जोर अद्यापही कायम आहे. तर, दुसरीकडे उद्या आणि परवा दोन दिवस पावसाचा रेड अलर्ट देण्यात आला आहे.
रायगड जिल्ह्यात नागोठणे जवळ सुकेळी खिंडीत मुंबई गोवा महामार्गावर पाणी साचले आहे. 3 फूटांपर्यंत पाणी साचल्याचे समजते. पाण्याचा निचरा होत नसल्याने अद्यापही वाहतूक ठप्प आहे. कोकणात ये जा करणाऱ्या प्रवाशांनी मुंबई गोवा महामार्गाचा वापर टाळावा. पर्यायी मार्गाचा वापर करावा असे अवाहन जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी केले आहे.
रायगड जिल्ह्यातील सुकेळी गावाच्या हद्दीत मुंबई-गोवा महामार्गावर पुराचे पाणी साचल्याने महामार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. परिणामी, 12 तासांहून अधिक काळ हजारो प्रवासी वाहनांसह महामार्गावर अडकून पडले आहेत. महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंना सुमारे 8 ते 10 किलोमीटरपर्यंत वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या असून, सतत सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे परिस्थिती आणखी गंभीर बनली आहे. रात्र होत असल्याने अडकलेल्या प्रवाशांची चिंता वाढली असून, वाहतूक सुरळीत होण्याची प्रतीक्षा सर्वांना लागली आहे.
शनिवारी रात्री आणि रविवारी दिवसभर सुरू असलेल्या अतिवृष्टी मुळे मुंबई गोवा महामार्गावर नागोठणे ते वाकण दरम्यान मोठ्या प्रमाणात पाणी साचले होते. त्यामुळे पूरसदृश्यस्थिती निर्माण झाली होती. त्यामुळे दोन्ही बाजूकडील वाहतूक ठप्प झाली होती. या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात वाहनांच्या दुतर्फा लांबच लाब रांगा लागल्या होत्या. पाण्याचा निचरा होत नसल्याने महामार्गावर वाहने चालविणे अशक्य झाले होते. हीबाब लक्षात घेऊन प्रशासनाने वाहनचालकांना पर्यायी मार्गांचा अवलंब करण्याचे आवाहन महामार्ग पोलीसांनी केले होते.
पूरपरिस्थितीमुळे वाकण पाली रस्ता बंद होता. त्यामुळे महामार्गावरील वाहतुक माणगाव वरून निजामपूर मार्गे ताम्हिणी घाटातून पुण्याच्या दिशेने वळविण्यात आली होती. पुण्यातून दृतगती मार्गाने ती पुन्हा मुंबईकडे वळविण्यात आली होती. त्यामुळे वाहनचालक आणि प्रवाश्यांचे प्रचंड हाल झाले होते. आधीच रखडलेल्या कामामुळे तसेच रस्त्याच्या दुरावस्थेमुळे कोकणातील प्रवाश्यांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागत होता. त्यात आता पाण्याचा निचरा होत नसल्याची समस्या निर्माण झाल्याने वाहनचालक आणि प्रवाश्यांमधअये प्रचंड नाराजी होती. महामार्गावर पाण्याचा निचरा करणारी व्यवस्था नसल्याने, मुंबई गोवा महामार्गावर ठिकठिकाणी पाणी साठत असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. माणगाव आणि कर्नाळा खिंड परिसरातही अशाच प्रकारे पाणी साचत असल्याच्या तक्रारी वाहनचालकांकडून केल्या जात आहेत.