Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /महाराष्ट्र बातम्या
  • /मुंबई गोवा महामार्ग 12 तास पूर्णपणे ठप्प! 10 KM लांब वाहनांच्या रांगा; हजारो वाहने अडकली, प्रवाशांन प्रचंड मनस्ताप

मुंबई गोवा महामार्ग 12 तास पूर्णपणे ठप्प! 10 KM लांब वाहनांच्या रांगा; हजारो वाहने अडकली, प्रवाशांन प्रचंड मनस्ताप

अलिबाग- रायगड जिल्ह्यात सुरु असलेल्या मुसळधार पावसामुळे मुंबई गोवा महामार्गावर रविवारी मोठ्या प्रमाणात पाणी साचले होते. त्यामुळे महामार्गावरील वाहतुक ठप्प झाली. प्रवाशांंना पर्यायी महामार्गांचा वापर करण्याचे आवाहन प्रशासनातर्फे करण्यात आले.

Written ByVanita Kamble
Published: Jul 05, 2026, 10:23 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 10:24 PM IST
मुंबई गोवा महामार्ग 12 तास पूर्णपणे ठप्प! 10 KM लांब वाहनांच्या रांगा; हजारो वाहने अडकली, प्रवाशांन प्रचंड मनस्ताप

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
मुंबई गोवा महामार्ग 12 तास पूर्णपणे ठप्प! 10 KM लांब वाहनांच्या रांगा; हजारो वाहने अडकले, प्रवाशांन प्रचंड मनस्ताप
mumbai goa highway4 min ago
2
aamir khan13 min ago
3
investment21 min ago
4
School Holiday1 hr ago
5
madhya pradesh News1 hr ago