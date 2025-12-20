English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Mumbai-Goa Highway: 13 तासांचा प्रवास 6 तासांवर; 2026 ची डेडलाईन; मग का लागतोय वेळ? खरं कारण आलं समोर!

Mumbai-Goa Highway: प्रकल्पाला मुख्य अडथळा 2 ठिकाणी आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 20, 2025, 10:26 AM IST
Mumbai-Goa Highway: 13 तासांचा प्रवास 6 तासांवर; 2026 ची डेडलाईन; मग का लागतोय वेळ? खरं कारण आलं समोर!
मुंब-गोवा हायवे

Mumbai-Goa Highway: मुंबई ते गोवा हा राष्ट्रीय महामार्ग म्हणजेच एनएच-66 फोर-लेन करण्याची योजना सुरुवातीपासूनच चर्चेत राहिली आहे. अनेक वर्षे हा प्रकल्प रखडल्याने कोकणवासियांचे चांगलेच हाल होतायत. या प्रकल्पासंदर्भात आता नवीन अपडेट आलीय. हा प्रकल्प पूर्णत्वास आल्यानंतर सध्याचा 12-13 तासांचा प्रवास अवघ्या 6 तासांत पूर्ण होणार आहे. हा प्रकल्प महाराष्ट्रातील पनवेल ते सिंधुदुर्गापर्यंतचा 466 किलोमीटरचा भाग व्यापतो, ज्यामुळे कोकणातील पर्यटन, व्यापार आणि दळणवळणाला मोठी चालना मिळणार आहे. पनवेल ते इंदापूर हा भाग राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (एनएचएआय) हाती घेतला असून उर्वरित भाग केंद्रीय रस्ते मंत्रालयाकडून विकसित होतोय. दरम्यान प्रकल्पाला विलंब का होतोय? याची कारणे जाणून घेऊया. 

विलंबाची मुख्य कारणे

प्रकल्पाला मुख्य अडथळा 2 ठिकाणी आहे. इंदापूर दरम्यान 3 किलोमीटर आणि माणगाव येथे 7 किलोमीटर येथील बायपास रस्ते आणि काही फ्लायओव्हरचे अपूर्ण काम आहे. हे बायपास मूळ करारात होते पण ठेकेदाराने ते बांधले नाहीत, ज्यामुळे नवे टेंडर काढावे लागले. याशिवाय लांजा, निवाली, पाली आणि संगमेश्वर येथील फ्लायओव्हरचे कामही रखडलंय. भूसंपादन, वनजमीन मंजुरी आणि कंत्राटदारांच्या समस्या यामुळे प्रकल्प अनेक वर्षे लांबल्याची माहिती देण्यात आलीय..

सध्याची कामाची स्थिती काय?

माणगावपासून पुढे हायवे चांगला झाला असून परशुराम घाट ते झारप हा भाग जवळपास तयार आहे. मात्र इंदापूर आणि माणगाव बायपास नसल्याने शहरातून जाणाऱ्या वाहनांमुळे मोठी वाहतूक कोंडी आणि अपघातांचा धोका वाढतो. चार ठिकाणचे फ्लायओव्हर आणि इतर छोटे स्पॉट 4-6 महिन्यात पूर्ण होण्याची शक्यता आहे, पण मुख्य बायपासचे काम अद्याप धिम्या गतीने सुरू आहे.

प्रवाशांवर होणारा परिणाम

बायपास नसल्याने चालकांना शहरातील रस्त्यांवरून हायवे ओलांडावा लागतो, ज्यामुळे सावधगिरी बाळगावी लागते आणि वेळ वाया जातो. विशेषतः सुट्ट्या, गणेशोत्सव किंवा नववर्षाच्या काळात कोंडी तासनतास राहते. हा धोका टाळण्यासाठी पर्यायी रस्ते सुधारण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, पण तरीही प्रवाशांना सतत त्रास सहन करावा लागतोय.

कधी मिळेल दिलासा?

4 फ्लायओव्हर मार्च 2026 पर्यंत तर इंदापूर-माणगाव बायपास मार्च 2027 पर्यंत पूर्ण होण्याची शक्यता आहे. एकूण प्रकल्पाची मुदत 2026 अशी असली तरी विलंबामुळे आणखी उशीर होऊ शकतो. अधिकारी नवे टेंडर आणि जलद कामासाठी प्रयत्नशील आहेत. लवकरच हा मार्ग सुरक्षित आणि जलद प्रवासाचा पर्याय बनेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येतोय.

प्रविण दाभोळकर

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

