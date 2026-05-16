/14 वर्षांपासून रखडलेला महाराष्ट्रातील मुंबई गोवा महामार्ग; काम पूर्ण होण्याआधीच टोलवसुली सुरु, कोकणवासीयांची चेष्टा

मुंबई गोवा महामार्गाचे काम 14 वर्षांपासून रखडलेले आहे. अपूर्ण मुंबई-गोवा महामार्गावर टोलवसुली सुरु झाली आहे. यामुळे विरोधकांबरोबरच सत्ताधारीही आक्रमक झाले आहेत.
Mumbai Goa Highway Toll Plaza : मुंबई गोवा महामार्ग हा महाराष्ट्रातील सर्वात चर्चत असणारा महामारग आहे. तब्बल 14 वर्षांपासून मुंबई-गोवा महामार्गावराचे काम रखडले आहे. मुंबई गोवा महामार्गाचे काम पूर्ण होण्यााधीच पहिल्या टोलनाक्यावर अखेर टोलवसुली सुरू झाली आहे. अपूर्ण महामार्गावर सुरू झालेल्या या टोल आकारणीमुळे संपूर्ण कोकणात संतापाची लाट उसळली आहे. सरकारने टोलवसुली करत कोकणवासीयांची चेष्टा सुरु केल्याचा आरोप केला जात आहे.
मुंबई गोवा महामार्गावरील पळस्पे ते कासू या पहिल्या टप्प्यासाठी खारपाडा येथील टोलनाक्यावर शुक्रवारपासून वाहनधारकांकडून टोल आकारला जात आहे. मात्र, महामार्गाचे काम अद्याप पूर्ण झालेले नसताना नागरिकांकडून टोल वसूल करणे म्हणजे कोकणवासीयांची थेट चेष्टा असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
मुंबई-गोवा महामार्गावरील अनेक ठिकाणी अद्याप काम सुरू आहे. काही भागांत रस्ते असमतल आहेत, सेवा रस्ते अपूर्ण आहेत, तर ठिकठिकाणी वाहतुकीस अडथळे निर्माण होत आहेत. अशा परिस्थितीत टोल आकारणी सुरू करणे म्हणजे जनतेवर अन्याय असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहे. विशेषतः स्थानिक वाहनांना टोलमुक्ती द्यावी, अशी मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
31 मेपर्यंत मुंबई गोना महामार्गाचे काम पूर्ण होईल, असे आश्वासन केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिले होते. मात्र प्रत्यक्ष स्थिती पाहता हे आश्वासन पूर्ण होणार का, याबाबतच प्रश्न उपस्थित होत आहेत. “रस्ता पूर्ण नाही, मग टोल कशासाठी?” असा संतप्त सवाल कोकणवासीयांकडून विचारला जात आहे. सामाजिक कार्यकर्ते संतोष ठाकूर यांनीही अपूर्ण महामार्गावर टोलवसुली सुरू करणे चुकीचे असल्याचे सांगत तात्काळ टोलवसुली बंद करण्याची मागणी केली आहे.
दरम्यान, शेतकरी कामगार पक्षाने सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. शेकापच्या प्रवक्त्या चित्रलेखा पाटील यांनी ही टोलवसुली म्हणजे कोकणवासीयांची थेट फसवणूक असल्याचे म्हटले आहे. अपूर्ण आणि निकृष्ट दर्जाच्या रस्त्यासाठी जनतेवर आर्थिक भार टाकणे अयोग्य असल्याचे सांगत त्यांनी महामार्गाच्या खर्चवाढीची आणि अतिरिक्त दाव्यांची चौकशी करण्याची मागणी केली.
शिवसेना ठाकरे गटानेही सरकारवर दुटप्पी भूमिकेचा आरोप करत आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. दक्षिण रायगड संपर्क प्रमुख संजय कदम यांनी निवडणुकीपूर्वी टोलनाके बंद करण्याच्या घोषणा करणारे सरकार आता नव्या टोलवसुलीला सुरुवात करत असल्याची टीका केली. विशेष म्हणजे, या मुद्द्यावर सत्ताधारी महायुतीतूनही नाराजी व्यक्त होत आहे. खासदार सुनील तटकरे यांनी महामार्ग पूर्ण होईपर्यंत टोल आकारू नये, यासाठी केंद्रीय मंत्री गडकरी यांच्याशी चर्चा करणार असल्याचे सांगितले. तर मंत्री आदिती तटकरे यांनीही कोकणवासीयांना टोलमध्ये सवलत मिळावी, अशी मागणी केली आहे. मुंबई-गोवा महामार्ग हा कोकणाच्या विकासाचा महत्त्वाचा दुवा मानला जात असला, तरी रखडलेले काम, वाढलेला खर्च आणि आता सुरू झालेली टोलवसुली यामुळे कोकणवासीयांचा संयम सुटताना दिसत आहे. त्यामुळे आगामी काळात हा टोलविरोध अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.