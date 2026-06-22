/प्रवास सुकर होण्याऐवजी मुंबई-गोवा महामार्गावर हे काय सुरुय? चौपदरीकरण की अपघातांना आमंत्रण?

रत्नागिरी | एक पिढी मोठी झाली, तरीसुद्धा मुंबई-गोवा महामार्ग (NH 66) पूर्ण झालेला नाही. यंदाच्या गणेशोत्सवाला चाकरमान्यांना दिलासा मिळणार अशी वृत्त दरवर्षी येत राहिली आणि हा रस्ता मात्र वेगानं प्रगती करताना दिसला नाही. त्यातच मुंबई-गोवा महामार्गावरील प्रवास सुखकर व्हावा आणि अपघातांचे प्रमाण कमी व्हावे, या मुख्य उद्देशानं महामार्गाचं चौपदरीकरण करण्यात आलं. सदर कामामध्ये जुनी, धोकादायक वळणं काढून रस्ता सरळ केला जाईल असं आश्वासनही यंत्रणांनी दिलं. प्रत्यक्षातील स्थिती मात्र वेगळी!
मुंबई गोवा महामार्गावर प्रत्यक्षात महामार्गावरील धोकादायक वळणं 'जशीच्या तशी' ठेवण्यात आल्यानं प्रवाशांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. विशेषतः रत्नागिरी जिल्ह्यातील खेड इथं असणाऱ्या भोस्ते घाटातील वळण आणि संगमेश्वर येथील सोनवी पुलाच्या आधीचं वळण अत्यंत धोकादायक ठरत असून, इथं अपघातांचं सत्र थांबायला तयार नाही.
प्रशासनाच्या या अजब कारभारामुळे चौपदरीकरणानंतरही प्रवाशांचा जीव टांगणीला लागला असून, स्थानिक नागरिक आणि वाहनचालकांकडून या कामाबाबत संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत.
मुंबई गोवा महामार्गाच्या रत्नागिरी जिल्ह्यातून जाणाऱ्या टप्प्यामध्ये अनेक ब्लॅक स्पॉट, अपघात प्रवण क्षेत्प आहेत. रत्नागिरीतून महामार्गाचा साधारण 140 किमीचा रस्ता जातो. प्रामुख्यानं इथं खेड, चिपळूण, संगमेश्वर, रत्नागिरी, लांजा, राजापूर इथून महामार्गाचा चौपदरीकरणाचा रस्ता जातो. इथंच नद्या आणि वळणाची वाट असल्यानं वाहनचालकांना या रस्त्यानं जाताना अनेक घातक वळणांचा सामना करावा लागतो. इथं सध्या चौपदरीकरणाच्या कामातही अपघात प्रवण वळणांच्या समस्येवर तोडगा न निघाल्यानं या महामार्गावर चाललंय काय? असाच प्रश्न उपस्थित होत आहे. किंबहुना राष्ट्रीय महामार्ग विभागाच्या कामावरही स्थानिकांकडून नाराजीचा तीव्र सूर आळवला जात आहे.