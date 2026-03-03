बायपास, दोन पूल, रेल्वे फ्लायओवर...शिमग्याला कसा होणार कोकणवासीयांचा प्रवास? मुंबई-गोवा हायवेचं काम कोणत्या टप्प्यात?

Mangaon-Indapur Bypass: कोकणाकडे जाणाऱ्या मार्गावर लवकरच लांबच्या लांब रांगा पाहायला मिळतील आणि याला कारण आहे कोकणात सुरु होणारा शिमगोत्सव. गणेशोत्सवाप्रमाणेच कोकणात शिमगोत्सव उत्साहाने आणि आनंदाने साजरा केला जातो. अशावेळी मुंबई-गोवा हायवेवरील काम पूर्ण न झाल्यामुळे प्रवाशांचे हाल होतात. मात्र आता हा प्रश्न सुटणार आहे, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी विधान परिषदेत दिली आहे.
मुंबई-गोवा एक्सप्रेस वेवरील रखडलेले काम जलद गतीने सुरू आहे आणि माणगाव आणि इंदापूर बायपासचे काम वेगाने सुरू आहे. माणगाव आणि इंदापूर बायपास वगळता मुंबई-गोवा महामार्गाचे (एनएच-६६) उर्वरित भाग हे लवकरच पूर्ण होतील नेहमीप्रमाणे, अधिवेशनात मुंबई-गोवा महामार्ग पूर्ण करण्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. पुढील गणेशोत्सवापूर्वी संपूर्ण महामार्ग प्रवाशांसाठी उपलब्ध होईल असे आश्वासनही भोसले यांनी दिले.
आमदार निरंजन डावखरे यांनी मुंबई-गोवा एक्सप्रेस वेच्या अपूर्ण स्थितीबद्दल प्रश्न उपस्थित केले. आमदारांनी सांगितले की, हा महामार्ग जगातील सर्वात जास्त काळापासून बांधकामाधीन आहे आणि तेव्हापासून अटल सेतू आणि समृद्धी महामार्गासारखे प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत, परंतु हा रस्ता अपूर्ण असल्याचे दिसून येते. भोसले यांनी उत्तर देताना सांगितले की, माणगाव बायपासवरील रेल्वे उड्डाणपुलाचे काम एका नवीन एजन्सीद्वारे सुरू आहे आणि ते सुरू आहे.
भोसले यांनी असेही सांगितले की या प्रकल्पात माणगाव आणि इंदापूर बायपाससह तीन रेल्वे उड्डाणपूल आणि दोन मोठे पूल समाविष्ट आहेत. काम जुलै 2025 मध्ये सुरू झाले आणि जुलै 2027 पर्यंत पूर्ण करण्याचे लक्ष्य आहे. कंत्राटदार काम करत नसल्याने, त्यांच्याकडून काम काढून घेऊन एका नवीन एजन्सीला देण्यात आले आहे. त्यांनी असेही सांगितले की, कोकणात गणेशोत्सवादरम्यान होणारी वाहतूक कोंडी पाहता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग पावसाळ्यापूर्वी मे महिन्यापर्यंत माणगाव-महाड रस्त्यावरील ताम्हिणी घाट बायपास पूर्ण करण्याचा मानस आहे. यामुळे माणगाव शहरातील वाहतूक कोंडी कमी होण्यास मदत होईल.
दरम्यान, रायगड जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशानंतरही अलिबाग-रोहा रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी सुरू आहे. येणाऱ्या सुट्ट्या आणि सणांमुळे स्थानिकांना मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत आहे. या कोंडीचा अलिबाग-रोहा मार्गावरील जिल्ह्याच्या वाहतूक व्यवस्थेवरही गंभीर परिणाम होत आहे. अलिबाग-रोहा मार्गावर कुरुळ ते सुडकोली, कुरुळ-आक्षी ते रेवदंडा आणि रेवदंडा बायपास रस्त्यावर रस्ते, क्रॉस-ड्रेन आणि सांडपाण्याचे काम सुरू आहे. रायगड जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांनी जड वाहनांवर बंदी घालण्याचा आदेश जारी केला. आदेशाला न जुमानता वाहने सुरूच राहिली