/मुंबई गोवा महामार्गावरून प्रवास करताना ही चूक आता चुकूनही करु नका नाही तर पस्तवाल? प्रवाशांसाठी अत्यंत महत्वाची सूचना

मुंबई गोवा महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्वाची सूचना आहे. मुंबई गोवा महामार्गावरून प्रवास करताना एक चूक महागात पडू शकते. प्रवाशांना सध्या वाहतूक कोंडीसह आणखी एका संकटाचा सामना करावा लागत आहे.
Mumbai Goa Highway Petrol Pump Shut Down : कोकण आणि वाहतूक कोंडी हे जुनेच समीकरण आहे. मुंबई-गोवा महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्यांना नेहमीच वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. रस्त्याच्या रखडलेल्या कामामुळे वाहने तासनतास एकाच जागी अडकून पडतात. त्याबाबत वाहनचालक तिखट शब्दात सरकारला सुनावतही असतात. यावेळी मात्र कोकणवासियांच्या वाहतूक कोंडीचं कारण धक्कादायक आहे. यावेळी महामार्गावर नाही तर बाजूच्या पेट्रोल पंपावर लोक अडकले आहेत. यामुळे मुंबई गोवा महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांसाठी अत्यंत महत्वाची सूचना आहे.
रायगड जिल्ह्यातील अनेक पेट्रोल पंपावर ठणठणाट आहे. पेट्रोल डिझेलचा पुरवठा होत नसल्याने पंप कोरडे पडले असून पेट्रोल डिझेल संपल्याचे फलक झळकत आहेत. याचा मोठा फटका वाहनधारकांना बसतो आहे. विशेषतः मुंबई गोवा महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्या पर्यटक आणि कोकणात जाणाऱ्या चाकरमान्यांची मोठी गैरसोय होत आहे. काही पंपावर इंधनाचा थोडाफार साठा शिल्लक असून तिथं वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागलेल्या दिसत आहेत. मात्र ही इंधन टंचाई का जाणवते आहे याबाबत विचारणा केली असता कंपन्यांकडून मागणीप्रमाणे पुरवठा होत नसल्याचे सांगितले जाते . दोन दिवसांपूर्वी सी एन जी टँकर चालकांच्या संपामुळे सी एन जी चा तुटवडा जाणवत होता. आता मागील दोन दिवसांपासून पेट्रोल डिझेल टंचाईची समस्या उभी राहिली आहे. त्यामुळे सारेच हैराण झाले आहेत. यामुळे मुंबई गोवा महामार्गवर प्रवास करताना पुरेसा इंधन साठा किंवा इंधानाची सोय असेल तरच प्रवासाचे नियोजन करा अशा प्रकारच्या सूचना केल्या जात आहेत.
हे देखील वाचा...
आखातातील युद्ध संकट आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील अस्थिरतेचा देशातील इंधन पुरवठा साखळीवर परिणाम झाला आहे. त्याचे पडसाद रायगड जिल्ह्यातील अनेक पंपांवर दिसत आहेत. नागोठणे ते खेडदरम्यान महामार्गावरील अनेक पंपांवर इंधनाचा तुटवडा निर्माण झालाय. प्रशासनाच्या वतीनं मात्र इंधनाचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याचा दावा करण्यात येतोय. पण, प्रत्यक्षात स्थिती मात्र वेगळी आहे. पुरवठ्यातील अडथळे आणि त्यातच पंतप्रधान मोदींना केलेल्या काटकसरीच्या आवाहनामुळे लोकांमध्ये संभ्रमाचं वातावरण आहे..या इंधन तुटवड्याचा फटका थेट कोकणात जाणा-या पर्यटकांना बसतोय.
हे देखील वाचा...
वाढत्या मागणीच्या तुलनेत इंधनाचा पुरेसा पुरवठा होत नसल्याने ही परिस्थिती ओढावल्याचं बोललं जात आहे. ज्या पंपांवर इंधन उपलब्ध होते, त्या ठिकाणी वाहनांच्या लांबच लांब रांगा दिसत आहे. पंपचालकांकडून वाहनधारकांना मर्यादित स्वरूपात पेट्रोल दिले जात आहे. त्यामुळे नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
दरम्यान इंधन पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी ठोस पावलं उचलावीत, अशी मागणी जोर धरु लागली आहे. परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी हस्तक्षेप करणे गरजेचं आहे. अन्यथा पेट्रोल-डिझेलच्या टंचाईनं सर्वांचाच वेग मंदावण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.