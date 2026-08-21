/रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे कार हवेत उडाली, हवेतच तीनदा पलटली अन्...; मुंबई-गोवा हावयेवरील थरार CCTV मध्ये कैद | Video

पावसाळ्यामध्ये रस्त्यांवर पडणारे खड्डे हा भारतीयांसाठी नवलाचा विषय राहिलेला नाही. दर पावसाळ्यामध्ये रस्त्यांवरील खड्ड्यांचा विषय चर्चेत असतो आणि या खड्ड्यांमुळे लोकांना प्राण गमावावे लागतात. पावसाळ्यामध्ये महाराष्ट्रात चर्चेत असलेला अजून एक विषय ठरतो तो म्हणजे मुंबई-गोवा महामार्गाचं अपूर्ण राहिलेलं काम आणि त्यावर पडलेले भलेमोठे खड्डे. या खड्ड्यांमुळेच मुंबई-गोवा महामार्गावर 19 ऑगस्ट रोजी एक विचित्र अपघात झाला आहे. रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे भरधाव वेगातील एक गाडी चक्क उडून हवेत गिरक्या घेत जोरात आदळली. या विचित्र अपघातात एका महिलेचा मृत्यू झाला असून तिघे गंभीर जखमी झाले आहे. या संपूर्ण घटनाक्रम कॅमेरामध्ये कैद झाला आहे.
मुंबई-गोवा महामार्गावरील सिंधुदुर्गमधील झाराप-पत्रादेवी बायपासजवळ असलेल्या इन्सुली कोठावळेबांध येथे बुधवारी रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे हा धक्कादायक अपघात झाला. दीव-दमण येथून गोव्याच्या दिशेने जात असलेली भरधाव ह्युंडाई आय20 कार महामार्गावरील खड्ड्यामधून जाताना गाडीवरील नियंत्रण सुटलं. चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने कार थेट दुभाजकावर जोरात आदळली. टक्कर इतकी तीव्र होती की कार विरुद्ध दिशेच्या मार्गीकेवर गेली आणि तीन वेळा हवेत पलटी झाली. एक प्रवासी सुमारे 20 फूट उंच उडून रस्त्यावर कोसळला. हा सारा घटनाक्रम सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाला आहे.
या अपघातामध्ये गोव्याच्या रहिवाशी असलेल्या रानीता यांच्यासहीत गाडीतील चौघे गंभीर जखमी झाले. रानीता यांना बांबोळीमधील गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय (जीएमसी), येथे उपचारांसाठी हलविण्यात आले, पण उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यू झाला. या अपघातातील जखमींमध्ये रसेल डिसोझा, एन्सलम डिसोझा, फ्रासिस परेरा या तिघांचा समावेश आहे. फ्रासिस परेरा यांच्यावर बांदा येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात प्राथमिक उपचार करण्यात आले. तर अन्य जखमींना सावंतवाडी उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. ज्ञानेश्वर मोरजकर, लक्ष्मण पाटील आणि इतर स्थानिक नागरिकांनी तातडीने मदत केल्याने जखमींचा जीव वाचला. या सर्वांनी अपघातानंतर जखमींना तातडीने रुग्णालयात पोहोचवले.
Video : रस्त्यावरील खड्ड्यांमुळे कार हवेत उडाली, हवेतच तीनदा पलटली अन्...; मुंबई-गोवा हावयेवरील थरार CCTV फुटेजhttps://t.co/6bnjY0TsIt < येथे वाचा सविस्तर वृत्त...#mumbai #goa #highway #potholes #accident #video #cctv pic.twitter.com/GdYsOIKMfW— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) August 21, 2026
राष्ट्रीय महामार्ग 66 म्हणजेच मुंबई-गोवा महामार्गावरील खड्डे हा चर्चेचा विषय ठरतात. या मार्गाचं अपूर्ण चौपदरीकरण आणि अपघातप्रवण स्पॉट मागील अनेक वर्षांपासून प्राणघातक ठरत आहेत. अलीकडेही पावसानंतर नवीन रस्त्यांवरही खड्डे पडत असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या असून या रस्त्याच्या निकृष्ठ कामामुळेच अपघात होतात असं या मार्गाने कोकणात जाणाऱ्या-येणाऱ्यांची तक्रार असते. या मार्गावरुन राजकीय आरोप-प्रत्यारोपही होताना दिसतात. मात्र बरीच चर्चा आणि आरोप-प्रत्यारोपानंतरही रस्त्याची स्थिती जैसे थे असून त्यामुळेच बुधवारी झाले तसे प्राणघातक अपघात होत असतात.