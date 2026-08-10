'आतापर्यंत झोपलेला का?' मुंबई-गोवा हायवे टीकेवरुन रामदास कदमांचा राज ठाकरेंना सवाल; 'उद्धव का नाही आले? दोघांनी मिळून...'

मुंबई-गोवा महामार्गाच्या रखडलेल्या कामावरुन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा साधल्यानंतर आता उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या शिवसेनेचे नेते रामदास कदम यांनी थेट राज ठाकरेंवर माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंचा उल्लेख करत निशाणा साधला आहे. तसेच भाजपाचे नेते आशिष शेलार यांनीही राज ठाकरेंनी केलेल्या टीकेला उत्तर देताना त्यांच्या चुलत बंधूंवर खापर फोडलं आहे.
9 ऑगस्ट रोजी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी रायगड जिल्ह्यात मुंबई-गोवा महामार्गाची विशेषतः माणगाव बायपासची पाहणी केली. रस्त्याची अवस्था पाहून राज ठाकरेंनी राजकीय हस्तक्षेपामुळे गेल्या 17 वर्षांपासून महामार्गाचे काम रखडले आहे, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना फोन केल्यावर कंत्राटदार कंटाळून गेल्याचे सांगितले गेले, पण हे कंत्राटदार कोणाला सोडून गेले? असा सवाल उफस्थित केला. "जमिनी संपादन न झाल्याने रस्ता तयार होत नाही आणि कोकणातील विकास स्थानिकांना फायदा न देणारा आहे," असा टोला राज यांनी लगावला.
राज ठाकरेंनी केलेल्या टीकेवरुन कोकणातील नेते रामदास कदम यांनी राज यांना टोला लगावला आहे. "राज ठाकरे यांना आज एकदम अचानक कोकणाचा पुळका आला. मी त्यांना पुतना-मावशी म्हणणार नाही. मात्र, राज ठाकरे हे कोकणाच्या दौऱ्यावर एकटेच का आले? त्यांच्या या दौऱ्यावेळी त्यांच्याबरोबर उद्धव ठाकरेही का नाही आले?" असा सवाल रामदास कदम यांनी उपस्थित केला. "दोघांनी मिळून रस्त्यावरील खड्डे पाहिले असते, तर महाराष्ट्रात आणखी चांगला मेसेज गेला असता. म्हणजे दोघे बंधू एकत्र येऊन मुंबई-गोवा महामार्गावरील खड्ड्यांची पाहणी करतात. मग आणखी मोठं वलय मिळालं असतं," असा टोमणा रामदास कदमांनी मारला.
"राज ठाकरे तुम्ही आतापर्यंत काय झोपला होतात का? की हे तुम्हाला उशीरा सुचलेलं शहाणपण आहे. मग ते राजकारणी कोण आहेत, ते सत्ताधारी कोण आहेत ते सांगा ना. बाप दाखवा नाहीतर श्राद्ध घाला ना. कुठेतरी पाण्यात दगड मारण्यापेक्षा तुम्ही नाव घेऊन बोला ना. तुमचं आडनाव ठाकरे आहे, तुमच्यामध्ये आम्ही बाळासाहेब ठाकरे यांना पाहतो. तुम्ही स्पष्टपणे बोला ना," असं थेट चॅलेंजच रामदास कदम यांनी राज ठाकरेंना केलं आहे.
दुसरीकडे आशिष शेलार यांनी मुंबई-गोवा महामार्गाचं काम राज्यात उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील सरकार होतं त्या काळात रखडल्याचा दावा केला आहे.