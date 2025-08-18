English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
कोकणवासीयांनो... यंदाही गणेशोत्सवाला खड्ड्यांच विघ्न

मुंबई गोवा महामार्गावरची आणखी एक मोठी समस्‍या म्‍हणजे वाहतूक कोंडी

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Aug 18, 2025, 09:40 PM IST
प्रफुल्ल पवार, झी 24 तास, रायगड : गणेशोत्सव तोंडावर आला आहे. चाकरमान्यांना कोकणात आपल्या गावी जायचे वेध लागले आहेत... परंतु मुंबई-गोवा महामार्गाची झालेली रखडपटटी आणि रस्त्यावरील खड्डे यामुळे यंदाही चाकरमान्यांची कोकणची वाट बिकट होणार असल्याचंच चित्र सध्यातरी दिसत आहे.

कोकणातील सर्वांत मोठा उत्सव असलेला गणेशोत्सव अवघ्या 8 दिवसांवर येवून ठेपला आहे. मात्र यंदाही कोकणात गणेशोत्सवासाठी येणा-या चाकरमान्यांना खडडयातूनच प्रवास करावा लागणार आहे. गणेशभक्तांच्या‍ मार्गात यंदाही खडडयांचं विघ्न कायम आहे. गणेशोत्सवापूर्वी मुंबई गोवा महामार्गावरील खडडे बुजवून चाकरमान्यांनाचा प्रवास सुखकर करण्याचे प्रयत्न सुरू असले तरी सध्या कोसळणा-या मुसळधार पावसात हे खडडे कसे बुजवणार असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

मुंबई गोवा महामार्गाच्‍या चौपदरी करणाचे काम 2011 साली हाती घेण्‍यात आले. परंतु आज 14 वर्षे झाली तरी याचे काम पूर्ण झालेले नाही. या अर्धवट अवस्थेतील रस्त्यानं हजारो जीव घेतल आहेत. अनेक ठिकाणी रस्ता सुस्थितीत असला तरी कोलाड, नागोठणे आणि लोणेरे येथील उडडाणपूलांची कामं अर्धवट अवस्थेत आहेत. जिथं रस्त्याचं काम झालेले नाही तिथं मोठमोठे खडडे आहेत. या खडडयांचा प्रवाशांना तर त्रास होतोच पण वाहनंही नादुरूस्‍त होत असतात. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्र राजे भोसले यांनी महामार्गाचा पाहणी दौरा केला आणि गणेशोत्‍सवापूर्वी रस्ता खडडेमुक्त करण्याचं आश्वासन दिलं आहे.

मुंबई गोवा महामार्गावरची आणखी एक मोठी समस्‍या म्‍हणजे वाहतूक कोंडी. रस्त्यावर खडडे वाहतूक कोंडीला कारणीभूत ठरताहेत. यामुळे प्रवाशांची तासन् तास रखडपटटी होतेय. माणगाव आणि इंदापूर इथंली कोंडी कोकणवासियांच्या पाचवीलाच पुजलेली आहे. या कोंडीतून मार्ग काढण्यासाठी अनेकदा प्रयत्न झाले. दोन्ही ठिकाणी बायपासची कामं अर्धवट आहेत. तीनवेळा टेंडर काढूनही उरलेलं काम अजूनही सुरू झालेलं नाही. सरकारनं या महामार्गाच्या पूर्ततेसाठी अनेक वायदे केले. प्रत्येकवेळी तारीख पे तारीखच्या आश्वाससनांना कोकणवासीयदेखील वैतागले आहेत.

 मुंबई गोवा महामार्ग लवकरात लवकर पूर्ण होऊ दे आणि या जीवघेण्या प्रवासातून मुक्ती मिळू दे असं साकडं कोकणवासीय दरवर्षी गणरायाला घालतात. आता कोकणवासीयांच्या दुर्दैवाचे दशावतार केव्हा संपणार हे विघ्नहर्ताच जाणो.

