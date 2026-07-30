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यंदाही कोकणकरांचा प्रवास रडतखडत होणार, मुंबई-गोवा महामार्गाबाबत धक्कादायक माहिती समोर

गणेशोत्सव तोंडावर असतानाही मुंबई-गोवा महामार्गाचे काम अर्धवट असल्याचे समोर आले आहे. सध्या पावसाळ्यात या मार्गावर रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग परिसतात खड्डे व चिखलामुळे प्रवाशांना त्रास सहन करावा लागत आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 30, 2026, 09:08 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 09:08 AM IST
यंदाही कोकणकरांचा प्रवास रडतखडत होणार, मुंबई-गोवा महामार्गाबाबत धक्कादायक माहिती समोर
Image Credit: Mumbai-Goa National Highway remains far from complete ahed of ganesotsav kokan

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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यंदाही कोकणकरांचा प्रवास रडतखडत होणार, मुंबई-गोवा महामार्गाबाबत धक्कादायक माहिती समोर
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