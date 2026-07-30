/यंदाही कोकणकरांचा प्रवास रडतखडत होणार, मुंबई-गोवा महामार्गाबाबत धक्कादायक माहिती समोर

मुंबई-गोवा महामार्ग गेल्या 18 वर्षांपासून रखडलेलाच आहे. पूर्ण क्षमतेने हा महामार्ग कधी सुरू होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. सरकारकडून दरवर्षी डेडलाइन देण्यात येते. मात्र डेडलाइन उलटून गेल्यावरही महामार्गाचे काम अद्याप सुरूच आहे. आता कोकणकरांना वेध लागलेत ते गणेशोत्सवासाठी कोकणात जाण्याचे. मात्र यंदाही कोकणकरांना खड्ड्यातूनच प्रवास करावा लागणार आहे.
मुंबई-गोवा महामागांचे चौपदरीकरण कधी पूर्ण होणार? हा प्रश्न आता केवळ कोकणवासीयांचाच नाही, तर लाखो प्रवाशांशी निगडित झाला आहे. तब्बल 17 ते 18 वर्षांपासून सुरू असलेले काम आजही अपूर्णच असून, पावसाने या रखडलेल्या कामाची पोलखोल केली आहे. काही ठिकाणी काम संथ गतीने सुरू आहे, तर अनेक ठिकाणी यंत्रसामग्रीच गायब झाल्याने काम पूर्णपणे ठप्प आहे.
संगमेश्वर ते लांजा दरम्यान महामार्गाची परिस्थिती सर्वात गंभीर आहे. येथे रस्ते उखडू लागले असून ठिकठिकाणी भेगा पडल्या आहेत. राज्य आणि केंद्र सरकारमधील अनेक मंत्र्यांनी वेळोवेळी 'महामार्ग लवकरच पूर्ण होईल' अशी ग्वाही दिली. मात्र प्रत्यक्षात रस्त्याचे चित्र बदललेले नाही. त्यामुळे सरकारच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. संगमेश्वर बसस्थानक परिसरात रस्त्याचे काम अर्धवट असल्याने साचलेले पाणी आणि चिखलाचे साम्राज्य पसरले आहे. त्यामुळे नागरिकांना रोज हाल अपेष्टा सहन कराव्या लागत आहेत.
मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावरील रायगड जिल्ह्यातील नागोठणे येथील पूल पुन्हा एकदा धोकादायक अवस्थेत आला आहे. काही दिवसांपूर्वी या पुलावरील रस्त्याला भेगा पडून दुभंगल्याची घटना समोर आली होती. त्यानंतर आता पुलाच्या दोन्ही बाजूंचा मातीचा भराव मोठ्या प्रमाणात खचत असल्याचे दिसून येत आहे. पुलाच्या दोन्ही बाजूंनी मातीचा भराव खचू लागल्याने पुलाच्या संरचनेवर ताण येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे पुलाच्या सुरक्षिततेबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले असून वाहनचालकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.
मुंबई-गोवा महामार्गावरील चिपळूण शहरातील वशिष्ठ नदीवरील आणि शहरातून जाणाऱ्या उड्डाण पुलाच्या बहादूर शेख नाका येथील अखेरचा 40 मीटर लांबीचा गर्डर चढविण्याचे काम सध्या युद्धपातळीवर सुरू आहे. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी हा पूल गणेशोत्सवापूर्वी वाहतुकीसाठी खुला करण्याचे संकेत दिले होते. मात्र पुलाचे मुख्य काम पुढील पंधरा दिवसांत पूर्ण होण्याची शक्यता असली, तरी ॲप्रोच रोडचे काम अद्याप रखडले असल्याने गणेशोत्सवापूर्वी पूल सुरू होण्याबाबत साशंकता निर्माण झाली आहे. सध्याची परिस्थिती पाहता या पुलावरून डिसेंबरपर्यंत वाहतूक सुरू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.