सरकारी रुग्णालयात उपचार कुठे घ्यायचे? आता Ai सांगणार, सरकार खर्च करणार 1 कोटी रुपये

सरकारी रुग्णालयात उपचारांचा खर्च सर्वसामान्यांना-गोरगरिबांना परवडण्यासारखा असतो. मात्र अनेकदा नागरिकांना किंवा रुग्णांना सरकारी रुग्णालयात कुठे उपचार घ्यायचे हे माहित नसते. मात्र आता तंत्रज्ञानाच्या मदतीने नागरिकांना याची माहिती चुटकीसरशी मिळणार आहे. मुंबईतील पाच रुग्णालयांत वर्षभर एआय पूर्वतपासणीच्या प्रयोगास शासनाची मंजुरी मिळाली आहे. आरोग्य संस्थांमध्ये ही व्यवस्था वर्षभर प्रायोगिक तत्त्वावर राबविण्यात येणार आहे.
सरकारी रुग्णालयांमध्ये रुग्णांना योग्य उपचार मिळावेत यासाठी एआयची मदत घेण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी 1 कोटी 70 लाख 34 हजार रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. रुग्ण बाह्यरुग्ण विभागात आल्यानंतर एआयच्या मदतीने त्याच्या आजाराची माहिती आणि वैद्यकीय इतिहास जाणून घेण्यात येईल. या व्यवस्थेची सेंट जॉर्जेस रुग्णालयात सात दिवस चाचणी घेण्यात आली होती. मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत 800 हून अधिक रुग्णांची पूर्वतपासणी करण्यात आली.
चाचणीचे निष्कर्ष समाधानकारक असल्याचे वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाने शासनाला कळविले. प्रकल्पासाठी सेवा देणाऱ्या कंपनीची निवड खुल्या ई-निविदेतून केली जाणार आहे. सुरुवातीला ही व्यवस्था एक वर्षासाठी असेल. काम समाधानकारक असल्यास आणखी दोन वर्षांची मुदतवाढ देता येणार आहे.
सर जे. जे. समूह रुग्णालये, सेंट जॉर्जेस रुग्णालय, जी. टी. रुग्णालय, कामा अॅड आल्ब्लेस रुग्णालय, नागरी आरोग्य केंद्र, वांद्रे
महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयानुसार राज्यातील सर्व सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या रुग्णालयांत बाह्यरुग्ण विभाग (OPD), आंतररुग्ण विभाग (IPD), रक्त तपासणी, एक्सरे, एमआरआय सारख्या महत्त्वाच्या चाचण्या आणि शस्त्रक्रिया पूर्णपणे मोफत केल्या जातात.
नागपूरच्या सरकारी रुग्णालय इंदिरा गांधी वैद्यकीय महाविद्यालय व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय रुग्णालयात सरकारी पुरवठ्यातून आलेल्या ताप आणि रक्तदाबाच्या औषधांच्या गुणवत्तेवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. अन्न व औषध प्रशासनाच्या प्रयोगशाळा तपासणीत पॅरासिटामॉलसोबतच उच्च रक्तदाबाच्या रुग्णांना दिली जाणारी औषधे निर्धारित गुणवत्ता मानकांवर उतरली नाहीत. अन्न व औषध विभागाने दोन्ही रुग्णालयांना संबंधित औषधांची विक्री व वितरण तात्काळ थांबवून संपूर्ण साठा परत मागवण्याचे निर्देश दिले आहेत. अन्न व औषध विभागाचे पत्र मिळताच त्यांनी सुमारे सव्वा लाख पॅरासिटामॉलच्या गोळ्या परत मागवल्या आहेत, त्यांचे वितरण होत नाहीय.