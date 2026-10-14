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मुंबईत एकाच महिन्यात दोनदा उष्णतेच्या लाटेचा इशारा; तर या जिल्ह्यांत पाऊस बरसणार, वाचा आजचे हवामान

महाराष्ट्रामध्ये मान्सून ओसरल्यानंतर तापमानामध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. मुंबईमध्ये 38.अंश से कमाल तापमान नोंदले गेले

Written ByMansi kshirsagar
Published: Oct 14, 2026, 09:20 AM IST|Updated: Oct 14, 2026, 09:20 AM IST
मुंबईत एकाच महिन्यात दोनदा उष्णतेच्या लाटेचा इशारा; तर या जिल्ह्यांत पाऊस बरसणार, वाचा आजचे हवामान
Image Credit: maharashtra weather update

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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