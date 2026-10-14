/मुंबईत एकाच महिन्यात दोनदा उष्णतेच्या लाटेचा इशारा; तर या जिल्ह्यांत पाऊस बरसणार, वाचा आजचे हवामान

मुंबईत रेकॉर्डब्रेक उष्णतेची नोंद झाली आहे. मंगळवारी तापमानाचा पारा थेट 38 अंशावर गेला होता. त्यामुळं ऑक्टोबर हिट अधिक तीव्र झाली आहे. उकाड्यामुळे हैराण झाले आहेत. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, गुरुवारपर्यंत शहर आणि उपनगरात उष्ण आणि दमट वातावरण कायम राहणार असून पुढील काही दिवस मुंबईकारांना उष्णतेचा त्रास सहन करावा लागण्याची शक्यता आहे.
मागील दोन दिवसांपासून तापमानाचा पारा 38 अंशावर स्थिर आहे. राज्यातील काही भागांत पुढील तीन ते चार दिवस हलक्या सरींचा अंदाज असला तरीही मुंबईसह ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांतील नागरिकांना मात्र उन्हाचा त्रास सहन करावा लागणार आहे. रत्नागिरीतही पुढील काही दिवस तापमान ३५ अंशांच्या खाली येण्याची शक्यता नाही
आज ठाणे, मुंबई, रायगड जिल्ह्यांत उष्णतेच्या लाटेचा इशारा देण्यात आला असला तरी पुणे घाटमाथा, रायगड, पुणे, पुणे घाटमाथा, सातारा, बीड आणि जालना जिल्ह्यांत हलक्या पावसाचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे
राज्यात गुरुवारपासून दक्षिण कोकण, पश्चिम महाराष्ट्र आणि दक्षिण मराठवाड्यात काही ठिकाणी पावसासाठी पोषक स्थिती निर्माण होत आहे. त्यामुळं उन्हाचा चटका काहीसा कमी होण्याची शक्यता आहे.
राज्यात मागील 24 तासांत रत्नागिरी येथे उच्चांकी 39.2 अंश सेल्सियस कमाल तापमानाची नोंद झाली आहे. तसंच, राज्यातील जळगाव येथे निच्चांकी 17.6 अंश सेल्सियस किमान तापमानाची नोंद झाली. राज्यात बहुतांश भागात पारा 37 अंशांच्या वर पोहोचला आहे.
सोमवारी 12 ऑक्टोबरला नैऋत्य मौसमी वाऱ्यांची रेषा कोलकाता, होनावरपर्यंत खाली आली असून, येत्या दोन ते तीन दिवसांमध्ये पूर्ण देशातून मान्सून माघार घेईल, असा अंदाज भारतीय हवामान विभागाने वर्तवला आहे. त्यानंतर ईशान्य मान्सूनला सुरुवात होईल. या काळात दक्षिण भारतामध्ये सलग पाऊस पडेल असा अंदाज आहे.