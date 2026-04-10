  • मुंबई हायकोर्टाचा मोठा निर्णय! इतिहासात पहिल्यांदाच EVM च्या तपासणी आणि छाननीचे आदेश, 2024 विधानसभेचा निकाल बदलणार?

मुंबई हायकोर्टाचा मोठा निर्णय! इतिहासात पहिल्यांदाच EVM च्या तपासणी आणि छाननीचे आदेश, 2024 विधानसभेचा निकाल बदलणार?

भारताच्या निवडणूक इतिहासात पहिल्यांदाच ईव्हीएमच्या तपासणी आणि छाननीचे आदेश देण्यात आले आहेत. 

शिवराज यादव | Updated: Apr 10, 2026, 09:46 PM IST
मुंबई हायकोर्टाचा मोठा निर्णय! इतिहासात पहिल्यांदाच EVM च्या तपासणी आणि छाननीचे आदेश, 2024 विधानसभेचा निकाल बदलणार?

भारताच्या निवडणूक इतिहासात पहिल्यांदाच ईव्हीएमच्या तपासणी आणि छाननीचे आदेश देण्यात आले आहेत. मुंबई हायकोर्टानं  ईव्हीएमची  तपासणी आणि छाननी करण्यास परवानगी दिलीय. नेमकं हे प्रकरण आहे काय? जाणून घ्या

2024च्या विधानसभा निवडणुकीत चांदिवली मतदारसंघात शिवसेनेच्या दिलीप लांडे यांनी काँग्रेसच्या नसीम खान यांचा पराभव केला होता. या निवडणुकीत दिलीप लांडे यांना 1,24,641 मते मिळाली होती. तर काँग्रेसच्या नसीन खान यांना 1,04,016 मते मिळाली होती. निकालात दिलीप लांडे यांनी 20,625 मताधिक्क्यानं नसीन खान यांचा पराभव केला होता. 

पण, आता या निकालाची पुनर्पडताळणी होणार आहे. कारण,मुंबई उच्च न्यायालयानं चांदिवली विधानसभेतील EVM मशीन्स तपासण्याचे आणि चाचणी करण्यास परवानगी दिली आहे. माजी मंत्री नसीम खान यांनी दिलीप लांडे यांच्या विजयाला आव्हान देत,  निकालाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती .या याचिकेवर सुनावणी घेताना, न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांनी EVM उत्पादक कंपनी असलेल्या बंगळुरूच्या'भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेडला 16 आणि 17 एप्रिलला मुंबईत 'निदान चाचणी' करण्यास परवानगी दिली आहे. 

कोर्टाच्या या आदेशानंतर काँग्रेसनं पुन्हा एकदा निवडणूक आयोग आणि ईव्हीएमविरोधात टीका सुरू केल्याचं दिसत आहे.  2024च्या विधानसभा निकालानंतर विरोधी पक्षांनी ईव्हीएविरोधात रान उठवलं होतं. निवडणूक आयोगाकडे यासंदर्भात अनेक तक्रारी केलेल्या.. आयोगाकडून मात्र या तक्रारींची गांभीर्यानं दखल घेतलीच नसल्याचे आरोप झाले. पण, आता उच्च न्यायालयानं निदान चाचणीसाठी का होईना, ईव्हीएमच्या तपासणीला परवानगी देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतलाय. त्यामुळं याचा चांदिवली निकालावर परिणाम होणार नसला, तरी विरोधकांना ईव्हीएमविरोधात बोलायला नवा मुद्दा मिळणार एवढं निश्चित.

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

