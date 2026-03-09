5 महिने कामावर गैरहजर तरीही पोलिसावर कारवाई नाही; न्यायालयाचा भुवया उंचावणारा निर्णय

Police Absence Not Crime: न्यायालयाने संबंधित पोलिसाला सुनावलेली 3 महिन्यांची शिक्षा रद्द करत मोठा दिलासा दिला. या प्रकरणाची सुनावणी न्या. आर. एम. लढ्ढा यांच्या खंडपीठासमोर झाली. कामावर गैरहजर राहण्याची बाब विभागीय चौकशीच्या चौकटीत येऊ शकते, मात्र त्यावर सरसकट गुन्हा दाखल करून शिक्षा देणे योग्य नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. यऐवजी काही सामाजिक संघटनांनी याच संदर्भात अवयवदानासारख्या मानवी मूल्यांवरही लक्ष देण्याची गरज व्यक्त केली आहे.
या प्रकरणात संबंधित पोलीस कर्मचारी सुमारे 5 महिने कामावर गैरहजर होता. त्याच्याविरोधात बॉम्बे पोलीस अॅक्ट अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. पोलिसाने न्यायालयात सांगितले की तो आजारी असल्यामुळे कामावर येऊ शकला नाही आणि त्यासाठी सुट्टीचा अर्जही दिला होता. मात्र त्याची बाजू ग्राह्य धरली गेली नाही.
सुनावणीदरम्यान सरकारी वकील आरपार रोड यांनी न्यायालयाला सांगितले की वरिष्ठांनी दिलेले काम न केल्यास किंवा कर्तव्यात कसूर केल्यास त्यावर फौजदारी कारवाई होऊ शकते. पोलिस दलात शिस्त महत्त्वाची असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
मात्र न्या. आर. एम. लढ्ढा यांनी या मुद्द्यावर वेगळे मत व्यक्त केले. केवळ कामावर गैरहजर राहणे हे गुन्हेगारी स्वरूपाचे नसून त्यावर विभागीय चौकशी होऊ शकते, असे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे खटला चालवून शिक्षा देण्याची गरज नसल्याचे सांगत न्यायालयाने आधीची शिक्षा रद्द केली आणि पोलिसाची याचिका मंजूर केली.
या निर्णयानंतर काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी पोलिस दलातील मानवी बाजू अधोरेखित करण्याची गरज व्यक्त केली. त्यांचे म्हणणे आहे की समाजसेवेच्या भूमिकेत असलेल्या पोलिसांनी केवळ कायदा अंमलबजावणीच नाही तर अवयवदानासारख्या सामाजिक उपक्रमांमध्येही पुढाकार घ्यावा. अनेक राज्यांत पोलिस कर्मचारी अवयवदानाबाबत जनजागृती करताना दिसतात.
कायद्याच्या चौकटीत शिस्त राखणे जितके महत्त्वाचे आहे, तितकेच मानवी संवेदनांनाही महत्त्व आहे, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. पोलिस कर्मचारी सतत तणावाखाली काम करत असल्याने त्यांच्या आरोग्य, विश्रांती आणि वैयक्तिक परिस्थितींकडेही लक्ष देणे गरजेचे आहे.
याच पार्श्वभूमीवर काही स्वयंसेवी संस्था पोलिस दलात अवयवदान जनजागृती मोहीम राबवण्याची मागणी करत आहेत. समाजासाठी जीव धोक्यात घालून काम करणाऱ्या पोलिसांनी जर अवयवदानाचा संदेश दिला, तर त्याचा परिणाम अधिक व्यापक होऊ शकतो, असे त्यांचे म्हणणे आहे.