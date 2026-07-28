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मते मागता, निवडून येता मग त्याच लोकांची डोकी फोडता? हायकोर्टाने नगरसेवक म्हात्रेला सुनावलं; सरकारला निर्देश, पोलिसांना फटकारलं

शिंदे सेनेचा नगरसेवक असलेल्या रमेश म्हात्रेने डोंबिवलीतील शास्त्री नगर रुग्णालयातील डॉक्टरांवर 6 जुलै जी हल्ला केला होता.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jul 28, 2026, 08:35 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 08:38 AM IST
मते मागता, निवडून येता मग त्याच लोकांची डोकी फोडता? हायकोर्टाने नगरसेवक म्हात्रेला सुनावलं; सरकारला निर्देश, पोलिसांना फटकारलं
Image Credit: हाकोर्टाने जामीन नाकारताना सुनावलं (प्रातिनिधिक फोटो, सौैजन्य वृत्तसंस्थांकडून साभार)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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