/मते मागता, निवडून येता मग त्याच लोकांची डोकी फोडता? हायकोर्टाने नगरसेवक म्हात्रेला सुनावलं; सरकारला निर्देश, पोलिसांना फटकारलं

कल्याण-डोंबिवली महापालिका हॉस्पिटलच्या डॉक्टरांना मारहाण करणाऱ्या रमेश म्हात्रेला उच्च न्यायालयाने सोमवारी खडेबोल सुनावले. तुम्ही सार्वजनिक आयुष्यात आहात, लोकांची सेवा करण्यासाठी आहात, मग लोकांना का मारता? निवडणूक येण्यासाठी लोकांकडे मत मागता, त्यांची सेवा करण्याचे आश्वासन लोकांना देता आणि निवडून आल्यानंतर मग त्यांचीच डोकी फाइल्सने, खुर्चांनी फोडता? आम्हाला याचे आश्चर्य वाटते, अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालय शिंदेसेनेचा नगरसेवक म्हात्रेवर कडाडले.
म्हात्रेला अटक केल्यानंतर पोलिसांनी त्याला एकदम आदराने वागवले. त्यामुळे तपास अधिकारी का बदलू नयेत? अशी विचारणाही प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे व न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारकडे केली. पोलिसांनी आतापर्यंत तपास नीट केला नाही, असे म्हणत न्यायालयाने कल्याणच्या झोनच्या पोलिस उपायुक्तांकडे दोन दिवसांत तपास वर्ग करावा, असे निर्देश राज्य सरकारला दिले. तसेच उपायुक्तांना शुक्रवारी तपासासंदर्भातील अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.
सुनावणीच्या सुरुवातीला म्हात्रेचे ज्येष्ठ वकील आबाद पोंडा यांनी म्हात्रेची जामिनावर सुटका करण्याची विनंती न्यायालयाला केली. "उच्च न्यायालयाने घटनेची वेळीच दखल घेऊन समाजाला जो संदेश द्यायचा आहे तो दिला. आरोपीलाही धडा मिळाला. पुन्हा कोणी असे कृत्य करेल, असे वाटत नाही. आरोपीचे वय पाहता त्याचा जामीन मंजूर करण्यात यावा,' अशी विनंती पोंडा यांनी न्यायालयाला केली.
म्हात्रेला हॉस्पिटलमधून सोडल्यावर तो काही झालेच नाही, अशा अविर्भावात बाहेर आला आणि समर्थकांनी त्याचे मोठे स्वागत केले. डॉक्टरांना मारताना म्हात्रेचा बीपी वाढला नाही. मारताना एक सेकंदही आरोपीने दवडला नाही. अटकेनंतर बीपी वाढला, असा उपरोधिक टोलाही न्यायालयाने म्हात्रेला लगावला.
तक्रारदार डॉक्टरने आपल्याला अद्याप धमक्या दिल्या जात असल्याची तक्रार केली आहे, त्यामुळे आरोपीची जामिनावर सुटका करू नये. तसेच, जिवाला धोका असल्याने कल्याणच्या दंडाधिकान्यांपुढे जबाब नोंदविणार नाही. त्यामुळे न्यायालयाने वाशिम येथे आपल्या राहत्या परिसरातील दंडाधिकाऱ्यांना जबाब नोंदविण्याचे निर्देश द्यावेत किंवा कल्याणला जाण्यासाठी पोलिस संरक्षण द्यावे, अशी विनंती डॉक्टरांतर्फे वकिलांनी केली. यावर त्यायालयाने वाशिम येथील दंडाधिकान्यांना डॉक्टरांचा जबाब नोंदविण्याचे निर्देश दिले आहेत.
डोंबिवलीच्या पालिका रुग्णालयात तीन डॉक्टरांना बेदम मारहाण करणारा शिंदेसेनेचा नगरसेवक म्हात्रे प्रकरणी उच्च न्यायालयाने यापूर्वीही कठोर शब्दांत पोलिसांच्या संपूर्ण कारवाईवर नाराजी व्यक्त केली होती.