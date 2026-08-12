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हायकोर्टाने तुकाराम मुंढेंच्या FDA ला झापलं! 'या' कंपनीवरील औषधविक्री बंदी मागे, कोर्ट म्हणालं, 'रुग्णांना 20 दिवस...'

राज्यातील अन्न आणि औषध प्रशासनाने केलेल्या कारवाईनंतर प्रकरण कोर्टासमोर गेल्यावर या कंपनीवरील बंदी मागे घेण्याची तयारी एफडीएने दाखवली आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 12, 2026, 10:27 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 10:27 AM IST
हायकोर्टाने तुकाराम मुंढेंच्या FDA ला झापलं! 'या' कंपनीवरील औषधविक्री बंदी मागे, कोर्ट म्हणालं, 'रुग्णांना 20 दिवस...'
Image Credit: हायकोर्टाने एफडीएला झापलं (प्रातिनिधिक फोटो)

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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