मुंबईकरांनो उद्या घराबाहेर पडताना 10 वेळा विचार करा; प्रवासातच अडकून पडाल, कारण...

Mumbai Local Train Mega Block: पश्चिम रेल्वेवर चर्चगेट ते मुंबई सेंट्रल दरम्यान उद्या पाच तासांचा जम्बो ब्लॉक घेण्यात येणार असून, 109 लोकल फेऱ्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. तर मध्य रेल्वेकडून मुख्य मार्गावर विशेष ब्लॉक व हार्बर मार्गावर मेगा ब्लॉक जाहीर करण्यात आला आहे. पश्चिम रेल्वेच्या चर्चगेट ते मुंबई सेंट्रल स्थानकांदरम्यान रविवारी सकाळी 10.35 ते दुपारी 3:35 या वेळेत अप व डाऊन धीम्या मार्गिकांवर जम्बो ब्लॉक राहील. ब्लॉकमुळे अप दिशेच्या 54 आणि डाऊन दिशेच्या 55 अशा एकूण 109 लोकल फेऱ्या रद्द केल्या आहेत. रविवारी सकाळी 11:10 ते सायंकाळी 4:40 पर्यंत सीएसएमटी-चुनाभट्टी/वांद्रे अप व डाऊन हार्बर मार्गावर मेगा ब्लॉक असेल. ब्लॉकदरम्यान सीएसएमटीहून वाशी, बेलापूर, पनवेल, वांद्रे व गोरेगावकडे जाणाऱ्या अनेक हार्बर लोकल सेवा रद्द राहतील.
पश्चिम रेल्वेच्या पीआरएस) आणि यूटीएसमध्ये गुरुवारी सायंकाळी बिघाड झाल्याने प्रवाशांचे हाल झाले. सायंकाळी सुमारे 7:40 वाजण्याच्या सुमारास नेटवर्कमध्ये तांत्रिक अडथळा निर्माण झाल्याने अनेक स्थानकांवरील तिकीट बुकिंग सेवा विस्कळीत झाली. चर्चगेट नियंत्रण कक्षातील 3 सिग्नल व दूरसंचार विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी बिघाड दूर करण्याचे काम हाती घेतले. सुमारे एक तास 15 मिनिटांनंतर नेटवर्क पूर्ववत होण्याची अपेक्षा होती. या बिघाडाचा परिणाम स्वयंचलित तिकीट विक्री यंत्रणा (एटीव्हीएम) सेवांवरही झाला.
पनवेल रेल्वेस्थानक परिसरात शुक्रवारी सिग्नल केबलचे नुकसान झाल्याने ही यंत्रणा ठप्प झाली. गर्दीच्या वेळी झालेल्या या बिघडाचा फटका प्रवाशांना बसला. अज्ञातांनी सिग्नलची केबल कापून नुकसान केल्याचा संशय रेल्वे प्रशासनाने व्यक्त केला.
मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागात विविध अभियांत्रिकी आणि देखभाल कामांसाठी शनिवारी मध्यरात्री आणि हार्बर मार्गावर रविवारी दिवसा ब्लाॅक घेण्यात येणार आहे. मध्य रेल्वेच्या मुख्य मार्गावरील ब्लाॅकमुळे लोकलचा मशीद, सँडहर्स्ट रोड, चिंचपोकळी, करी रोड या रेल्वे स्थानकांवरील थांबा रद्द करण्यात आला आहे. तर, हार्बर मार्गावरील ब्लाॅकमुळे लोकल सेवा बंद ठेवण्यात येणार आहे.
कुठे : सीएसएमटी – विद्याविहार स्थानकांदरम्यान अप आणि डाऊन धीम्या मार्गावर
कधी : शनिवारी मध्यरात्री 12:05 ते रविवारी पहाटे 5:05 दरम्यान
परिणाम : ब्लाॅक कालावधीत सीएसएमटीहून रात्री 11:30 ते पहाटे 4:47 दरम्यान सुटणाऱ्या डाऊन धीम्या मार्गावरील लोकल डाऊन जलद मार्गावर वळविण्यात येतील. या लोकल भायखळा, परळ, दादर, माटुंगा, शीव आणि कुर्ला स्थानकांवर थांबतील. त्यानंतर लोकल विद्याविहार येथे पुन्हा धीम्या मार्गावर वळवण्यात येतील. तर, घाटकोपरहून रात्री 11:29 ते पहाटे 5:04 दरम्यान सुटणाऱ्या अप धीम्या मार्गावरील लोकल विद्याविहार – सीएसएमटीदरम्यान अप जलद मार्गावर वळविण्यात येतील. या लोकल कुर्ला, शीव, माटुंगा, दादर, परळ आणि भायखळा स्थानकांवर थांबतील. ब्लाॅक कालावधीत लोकल सेवा मशीद, सँडहर्स्ट रोड, चिंचपोकळी, करी रोड या रेल्वे स्थानकावर थांबा रद्द असेल.