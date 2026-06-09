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'लांब पल्ल्याच्या ट्रेनमधून उतरा अन् थेट मेट्रोत चढा'; 'या' 2 मेट्रो मार्गांशी एकाच वेळी कनेक्ट होणार ट्रेन

Railway Will Be Connected To Metro: लांब पल्ल्याच्या गाडीमधून प्रवास करुन आल्यानंतर रेल्वे स्टेशनवरुन थेट मेट्रोत जाता आलं तर? हे स्वप्न लवकरच प्रत्यक्षात साकारणार आहे.

Written BySwapnil Ghangale
Published: Jun 09, 2026, 09:00 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 09:00 AM IST
'लांब पल्ल्याच्या ट्रेनमधून उतरा अन् थेट मेट्रोत चढा'; 'या' 2 मेट्रो मार्गांशी एकाच वेळी कनेक्ट होणार ट्रेन

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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