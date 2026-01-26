मोठ्या विजयानंतर फडणवीस सरकारचं मुंबईकरांना डबल गिफ्ट; फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात...

Mumbai Infrastructure News: निवडणुकीतील मोठ्या विजयानंतर राज्यातील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वाखालील राज्य सरकारकडून मुंबईकरांना पहिली मोठी भेट दिली जाणार आहे. मुंबईतील निवडणुकीची आचारसंहिता संपुष्टात आल्याने आता दोन नवीन मेट्रो मार्गांवर लवकरच सेवा सुरु केली जाणार आहे. मुंबई महापालिका निवडणूक जाहीर झाल्यामुळे उद्घाटन लांबलं होतं. आता या दोन्ही मार्गांवरील मेट्रो कधी सुरु होणार आहेत आणि पहिल्या टप्प्यात या मेट्रो कुठून कुठपर्यंत धावणार आहेत. हे समोर आलं आहे. याचबद्दल सविस्तर जाणून घेऊयात....
बहुप्रतीक्षित डी. एन. नगर ते मंडाळे (मेट्रो 2 बी) आणि दहिसर ते मिरा-भाईंदर (मेट्रो 9) या दोन्ही मार्गिकांचा पहिला टप्पा फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात प्रवाशांच्या सेवेत दाखल होणार आहे. 'मेट्रो 2 बी'च्या मार्गिकेच्या मंडाले ते चेंबूर या टप्प्यासाठी कमिशनर ऑफ मेट्रो रेल सेपटी यांच्याकडून अंतिम सीएमआरएस प्रमाणपत्र मिळून जवळपास तीन महिने होऊनही मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला (एमएमआरडीए) ही मेट्रो सुरू करण्यासाठी मुहूर्त मिळालेला नाही उद्द्घाटनासाठी मान्यवरांची वेळ न मिळाल्याने ही मेट्रो सुरू होऊ शकलेली नाही. डिसेंबरअखेरीस हे उद्घाटन होईल असे वाटत असतानाच पालिका निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली. त्यामुळे लोकार्पण रखडले. आता निवडणूक संपल्याने हे लोकार्पण होईल, अशी अपेक्षा आहे.
'मेट्रो 2 बी'च्या पहिल्या टण्यासाठी तीन महिन्यांपूर्वी सीएमआरएस प्रमाणपत्र मिळाले आहे. 'मेट्रो 2 बी' मार्गिका 'एमएमआरडीए' उभारत आहे. या मागिकेची लांबी 13.6 किलोमीटर आहे. दहिसर ते काशीगाव या पहिल्या टप्प्यातील 4.4 किलोमीटरचा मार्ग प्रवाशांच्या सेवेत दाखल केला आणार आहे. 'एमएमआरडीए'ला हा मार्ग सुरू करण्यासाठी मागील आठवड्यात सीएमआरएस प्रमाणपत्र मिळाले आहे.
मेट्रोची लांबी - 23.6 किमी
स्थानके - 19
पहिला टप्पा - मंडाळे ते डायमंड गार्डन
पहिल्या टप्यातील मार्गाची लांबी - 5.3 किमी
पहिल्या टप्प्यात स्थानके - मंडाळे, मानखुर्द, बीएसएनएल, शिवाजी चौक, डायमंड गार्डन.
मेट्रोची लांबी - 13.6 किमी
स्थानके - 10
खर्च - 6607 कोटी
पहिल्या टप्यातील स्थानके - दहिसर, पांडुरंग वाडी, मीरागाव, काशीगाय
'मेट्रो 4' ही 32.32 किलोमीटर, तर मेट्रो 4 अ ही 2.7 किलोमीटर लांबीची मार्गिका आहे. या मार्गिकांवर मिळून 32 स्थानके असतील, यातील पहिल्या टप्यात या दोन्ही मेट्रो मार्गिकांवर मिळून गायमुख ते कॅडबरी जंक्शन या मार्गावर मेट्रो सेवा सुरू केली जाणार आहे.