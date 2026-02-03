English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
मुंबईच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर थरकाप उडवणारी घटना! एअर इंडिया आणि इंडिगो विमानाचे पंख एकमेकांना धडकले

मुंबईच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर थरकाप उडवणारी घटना घडली आहे. एअर इंडिया आणि इंडिगो विमानाचे पंख एकमेकांना धडकली आहेत.

वनिता कांबळे | Updated: Feb 3, 2026, 10:58 PM IST
 Mumbai International Airport Collision two Aircraft : मुंबई विमानतळावर एक थरकाप उडवणारी घटना घडली आहे.  इंडिगो आणि एअर इंडियाच्या विमानांचे पंख एकमेकांना धडकले आहेत. मुंबई कोईम्बतूर आणि हैदराबाद-मुंबई विमानांचे पंख एकमेकांना धडकलेत. दोन्ही विमाने प्रवाशांनी पूर्णपणे भरलेली होती. मात्र सुदैवाने कुठलीही जीवितहानी झाली नसल्याची माहिती आहे.  डीजीसीएने या प्रकरणी दोन्ही विमान कंपन्यांना अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.

नेमकं काय घडले?

 3 फेब्रुवारी रोजी मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर एअर इंडिया आणि इंडिगोची दोन विमाने जमिनीवर आदळल्याने मोठी दुर्घटना टळली. विमानांचे पंख एकमेकांवर आदळले. दोन्ही विमाने प्रवाशांना घेऊन जात असताना ही घटना घडली. सुदैवाने सर्व प्रवासी सुरक्षित आहेत. मुंबईहून कोइम्बतूरला जाणारे एअर इंडियाचे विमान एआय 2732 टेकऑफपूर्वीच मागे हटले होते. दरम्यान, हैदराबादहून मुंबईत आलेले इंडिगोचे विमान 6ई 719 लँडिंगनंतर टॅक्सी वाहतूक करत होते. यावेळी दोन्ही विमानांच्या पंखांच्या टोकांना टक्कर झाली. एअर इंडियाने जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, 3 फेब्रुवारी रोजी मुंबईहून कोइम्बतूरला जाणारे विमान एआय 2732 उशिरा उड्डाणासाठी निघाले कारण उड्डाणाचे नियोजित विमान टॅक्सीवेवर उभ्या असलेल्या दुसऱ्या एअरलाइनच्या विमानाच्या संपर्कात आले. एअर इंडियाच्या निवेदनानुसार, दोन्ही विमानांच्या पंखांच्या टोकांना टक्कर झाली, ज्यामुळे एअर इंडियाच्या विमानाच्या पंखांच्या टोकाचे नुकसान झाले. एअर इंडियाने सांगितले की, खबरदारी म्हणून, पुढील तांत्रिक तपासणीसाठी विमान ग्राउंड करण्यात आले आहे. सर्व प्रवाशांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले आहे आणि ग्राउंड स्टाफ प्रवाशांसाठी पर्यायी व्यवस्था करत आहेत.

विमान कंपनीचा खुलासा

विमान कंपनीने असेही स्पष्ट केले की या घटनेची माहिती संबंधित विमान वाहतूक नियामकाला देण्यात आली आहे. प्रवाशांना झालेल्या गैरसोयीबद्दल एअर इंडियाने माफी मागितली आहे आणि प्रवाशांची आणि कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा ही त्यांची सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचे म्हटले आहे. घटनेच्या वेळी इंडिगोच्या विमानात प्रवासी देखील होते , जरी इंडिगोने अद्याप सविस्तर निवेदन जारी केलेले नाही. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार दोन्ही विमानांचे किरकोळ नुकसान झाले आहे आणि विमानतळाच्या कामकाजावर तात्पुरता परिणाम झाला आहे. या घटनेमुळे विमानतळांवरील जमिनीवरील हालचाली आणि वाहतूक व्यवस्थापनाचे महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे. ही टक्कर मानवी चुकीमुळे झाली की तांत्रिक कारणामुळे झाली याचा तपास यंत्रणा सध्या करत आहेत.

स्वत:च्या मालकीचे प्रायव्हेट विमान आणि हेलीकॉप्टर असलेला भारतातील एकमेव राजकीय नेता; नेत्याचे आणि त्याच्या पक्षाचे नाव जाणून शॉक व्हाल

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Mumbai international airport collision two aircraftINDIGO and AIR INDIA aircraft collisionमुंबई इंटरनॅशनल विमानतळइंडिगोएअर इंडिया

