मुंबईच्या आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर थरकाप उडवणारी घटना! एअर इंडिया आणि इंडिगो विमानाचे पंख एकमेकांना धडकले

Mumbai International Airport Collision two Aircraft : मुंबई विमानतळावर एक थरकाप उडवणारी घटना घडली आहे. इंडिगो आणि एअर इंडियाच्या विमानांचे पंख एकमेकांना धडकले आहेत. मुंबई कोईम्बतूर आणि हैदराबाद-मुंबई विमानांचे पंख एकमेकांना धडकलेत. दोन्ही विमाने प्रवाशांनी पूर्णपणे भरलेली होती. मात्र सुदैवाने कुठलीही जीवितहानी झाली नसल्याची माहिती आहे. डीजीसीएने या प्रकरणी दोन्ही विमान कंपन्यांना अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.
3 फेब्रुवारी रोजी मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर एअर इंडिया आणि इंडिगोची दोन विमाने जमिनीवर आदळल्याने मोठी दुर्घटना टळली. विमानांचे पंख एकमेकांवर आदळले. दोन्ही विमाने प्रवाशांना घेऊन जात असताना ही घटना घडली. सुदैवाने सर्व प्रवासी सुरक्षित आहेत. मुंबईहून कोइम्बतूरला जाणारे एअर इंडियाचे विमान एआय 2732 टेकऑफपूर्वीच मागे हटले होते. दरम्यान, हैदराबादहून मुंबईत आलेले इंडिगोचे विमान 6ई 719 लँडिंगनंतर टॅक्सी वाहतूक करत होते. यावेळी दोन्ही विमानांच्या पंखांच्या टोकांना टक्कर झाली. एअर इंडियाने जारी केलेल्या अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, 3 फेब्रुवारी रोजी मुंबईहून कोइम्बतूरला जाणारे विमान एआय 2732 उशिरा उड्डाणासाठी निघाले कारण उड्डाणाचे नियोजित विमान टॅक्सीवेवर उभ्या असलेल्या दुसऱ्या एअरलाइनच्या विमानाच्या संपर्कात आले. एअर इंडियाच्या निवेदनानुसार, दोन्ही विमानांच्या पंखांच्या टोकांना टक्कर झाली, ज्यामुळे एअर इंडियाच्या विमानाच्या पंखांच्या टोकाचे नुकसान झाले. एअर इंडियाने सांगितले की, खबरदारी म्हणून, पुढील तांत्रिक तपासणीसाठी विमान ग्राउंड करण्यात आले आहे. सर्व प्रवाशांना सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यात आले आहे आणि ग्राउंड स्टाफ प्रवाशांसाठी पर्यायी व्यवस्था करत आहेत.
विमान कंपनीने असेही स्पष्ट केले की या घटनेची माहिती संबंधित विमान वाहतूक नियामकाला देण्यात आली आहे. प्रवाशांना झालेल्या गैरसोयीबद्दल एअर इंडियाने माफी मागितली आहे आणि प्रवाशांची आणि कर्मचाऱ्यांची सुरक्षा ही त्यांची सर्वोच्च प्राथमिकता असल्याचे म्हटले आहे. घटनेच्या वेळी इंडिगोच्या विमानात प्रवासी देखील होते , जरी इंडिगोने अद्याप सविस्तर निवेदन जारी केलेले नाही. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार दोन्ही विमानांचे किरकोळ नुकसान झाले आहे आणि विमानतळाच्या कामकाजावर तात्पुरता परिणाम झाला आहे. या घटनेमुळे विमानतळांवरील जमिनीवरील हालचाली आणि वाहतूक व्यवस्थापनाचे महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे. ही टक्कर मानवी चुकीमुळे झाली की तांत्रिक कारणामुळे झाली याचा तपास यंत्रणा सध्या करत आहेत.