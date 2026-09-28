/ऑक्टोबर महिना टेन्शन वाढवणार; महाभयानक हवामान होणार, तापमानात अचानक वाढ, मुंबईकरांनो काळजी घ्या!

महाराष्ट्रात 75 टक्के विभागात दुष्काळ जाहीर करण्यात आला आहे. पावसाने दडी मारल्याने ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात मोठी तूट नोंदवली आहे. त्यामुळं मुंबईतही पाणीटंचाईचा सामना करावा लागू शकतो. ऑक्टोबर महिन्यात मुंबईत हवामानाची स्थिती कशी असू शकेल याचा आढावा घेऊयात.
पाऊस गायब झाल्याने मुंबई शहर आणि उपनगरात अचानक तापमानात वाढ झाली आहे. सप्टेंबर महिना संपण्याआधीच मुंबईकरांना ऑक्टोबर हिटच्या झळा सोसाव्या लागत आहेत. सकाळपासूनच उन्हाचा ताप नागरिकांना हैराण करत आहे. तर पुढील काही दिवसांत तापमान आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.
ऑक्टोबर हिटच्या तीव्र झळा मुंबईकरांना सोसाव्या लागणार आहेत. तापमान थेट 33 ते 34 अंशांच्या पुढे जाणार आहे. हवामान खात्याने असा अंदाज वर्तवला आहे. नैऋत्य मान्सून परत जात असल्याने मुंबईकरांना ऑक्टोबर महिन्यात उष्ण आणि दमट हवामानासाठी तयार राहावं लागणार आहे.
सप्टेंबरच्या अखेरीस पहिल्या आठवड्यातच मुंबईतील मान्सूनची माघार घेण्याची शक्यता आहे. पुढील काही दिवस पावसाच्या हलक्या सरी बरसतील त्यानंतर ऑक्टोबरमध्ये तापमानात हळूहळू वाढ होईल. दरम्यान सकाळच्या तापमानात मोठी वाढ झाल्यामुळे मुंचईकर हैराण झाले आहेत. हवेतील आर्द्रतेचे प्रमाणही वाढले आहे. त्यामुळे उन्हाचा त्रास अधिक जाणवत असल्याचे हवामान तज्ज्ञांनी सांगितले.
यंदा ऑक्टोबरच्या सुरुवातीच्या तीन आठवड्यांत उष्णतेचे तीव्र चटके सहन करावे लागणार आहेत. हवामान खात्याने 2 ते 8 ऑक्टोबर, 1 ते 15 ऑक्टोबर आणि 16 ते 22 ऑक्टोबर या तीन कालावधीसाठी कमाल आणि किमान तापमान सरासरीपेक्षा अधिक राहण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. 2 ऑक्टोबरनंतर पावसाचा प्रभाव कमी होत जाऊन तापमानाचा पारा पुन्हा चढण्याची शक्यता आहे. विशेषतः मुंबईसह संपूर्ण कोकण किनारपट्टीवर कमाल तापमान अधिक राहील,
भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) आकडेवारीनुसार, नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांरविवारी राजस्थानमधून परतीचा प्रवास सुरू केला आहे. जरी IMD ने पुढील काही दिवसांसाठी मुंबई आणि महाराष्ट्रात माघारीच्या पावसाचा अंदाज वर्तवला असला तरी, महानगरात आधीच उष्णतेची लाट जाणवू लागली आहे.
मुंबईच्या सातही धरणांत 97.14 टक्के पाणीसाठा आहे. हा साठा जुलै 2027 पर्यंत पुरेल असा पालिकेचा अंदाज आहे. मात्र पुढील वर्षी ‘एल निनो’चा प्रभाव राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मुंबईतील 10 टक्के पाणीकपात तूर्त कायम आहे. सप्टेंबरअखेर तलाव 100% भरल्यास कपात मागे घेण्याचा विचार केला जाण्याची शक्यता आहे. भातसा आणि अप्पर वैतरणातील राखीव पाण्यावरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मुंबईला सात तलावांतून दररोज सुमारे 4,100 दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा केला जातो.