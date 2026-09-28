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ऑक्टोबर महिना टेन्शन वाढवणार; महाभयानक हवामान होणार, तापमानात अचानक वाढ, मुंबईकरांनो काळजी घ्या!

महाराष्ट्रात पावसाने दडी मारल्याने दुष्काळाची स्थिती निर्माण झाली आहे. तर यंदाचा ऑक्टोबर महिन्यातही तीव्र उकाडा जाणवू शकतो. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 28, 2026, 01:56 PM IST|Updated: Sep 28, 2026, 01:56 PM IST
ऑक्टोबर महिना टेन्शन वाढवणार; महाभयानक हवामान होणार, तापमानात अचानक वाढ, मुंबईकरांनो काळजी घ्या!
Image Credit: october heat mumbai

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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