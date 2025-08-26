लालबागच्या राजा मंडळाने घेतलेल्या मोठ्या निर्णयाला BMC आणि मुंबई पोलिसांचा विरोध; प्रकरण डायरेक्ट मुख्यमंत्र्यांकडे गेले

Mumbai Lalbaugcha Raja 2025 : मुंबईतला सुप्रसिद्ध गणपती कोणता तर सर्वांच्या तोंडी पहिलंच नाव येतं ते म्हणजे लालबागच्या राजाचं. मुंबईतील हे सर्वात प्रसिद्ध गणेश मंडळ विविध वादांमुळे देखील नेहमीच चर्चेत असते. यंदा देखील लालबागच्या राजाचे दर्शन सुरु होण्याआधीच वादाला सुरुवात झाली आहे. लालबागच्या राजा मंडळा घेतलेल्या मोठ्या निर्णयाला BMC आणि मुंबई पोलीसांचा विरोध केला आहे. महाप्रसादावरुन हा वाद सुरु झाला आहे.
लालबागच्या राजाच्या महाप्रसादाला मुंबई पोलीस आणि मुबंई महापालिकेने विरोध केला आहे. यामुळे लालबागच्या राजाच्या भक्तांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली आहे. लालबागचा राजा आणि अंबानींकडून दर्शनासाठी येणाऱ्या 1 लाख भाविकांना रोज महाप्रसाद देण्यात येणार होतालालबागच्या राजासह चिंतामणी, गणेश गल्ली तसेच इतर मंडळांच्या गणेश दर्शनासाठी देखील भाविक येतात. गणेशोत्सवादरम्यान लालबाग परिसरात मोठी गर्दी असते. वाढलेली गर्दी लक्षात घेता येथे महाप्रसादाचे आयजोन केल्यास लोकांची गर्दी आणखी वाढू शकते. यामुळे गर्दीचे नियोजन करताना सुरक्षा तसेच कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो असे कारण देत मुंबई पोलिसांनी लालबागच्या राजाच्या महाप्रसादाला परवानगी नाकारली आहे. आता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या कोर्टात हे प्रकरण गेले आहे. फडणवीसांनी सीपी देवेन भारती आणि पालिका आयुक्त गगराणी यांना परवानगी द्यावी म्हणून पत्र दिलं आहे. तरीही मुंबई पोलीस आणि पालिका आयुक्तांकडून अद्याप परवानगी देण्यात आलेली नाही.
दरम्यान, लालबागचा राजा, चिंचपोकळीचा चिंतामणीच्या दर्शनाला जाण्यासाठी गणेश भक्त करी रोड आणि चिंचपोकळी स्थानकाचा सर्वाधिक वापर करतात. त्यामुळे या स्थानकात चढणाऱ्या आणि उतरणाऱ्या प्रवाशांसाठी विशेष सोय केली आहे. स्थानकांवर अतिरिक्त तिकीट सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी ३० मोबाइल-यूटीएस यंत्रणा वितरित केल्या आहेत. चिंचपोकळी, करी रोड, भायखळा, परळ, दादर व कॉटन ग्रीन स्थानकांवर 27 ऑगस्टपासून दहा दिवसांसाठी मोबाईल-यूटीएस अॅ प प्रचार पथक तैनात करण्यात येणार आहे.
FAQ
1. लालबागचा राजा कोणता आहे?
लालबागचा राजा हा मुंबईतील सर्वात प्रसिद्ध गणेश मंडळ आहे, ज्याचे नाव गणपती भक्तांमध्ये अग्रस्थानी आहे. हे मंडळ आपल्या भव्य गणेशमूर्ती आणि उत्सवासाठी प्रसिद्ध आहे.
2. लालबागच्या राजाच्या यंदाच्या गणेशोत्सवात कोणता वाद निर्माण झाला आहे?
लालबागच्या राजा मंडळाने महाप्रसादाचे आयोजन करण्याचा निर्णय घेतला होता, परंतु याला मुंबई पोलीस आणि बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) यांनी विरोध केला आहे. यामुळे भक्तांमध्ये नाराजी पसरली आहे.
3. महाप्रसादाला विरोध का केला गेला आहे?
गणेशोत्सवादरम्यान लालबाग परिसरात मोठी गर्दी असते. महाप्रसादाचे आयोजन केल्यास गर्दी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे सुरक्षा आणि कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, असे कारण मुंबई पोलिसांनी दिले आहे.