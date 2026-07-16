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मुंबईकरांची लाइफलाइन धोक्यात? धावत्या ट्रेनमध्ये फिल्मी स्टाईल हाणामारी, प्रवाशाकडून पिस्तुल काढण्याची धमकी

मुंबई लोकलमधील सुरक्षेचा प्रश्न कायम असून  फिल्मी स्टाईल हाणामारी करण्यात आली आहे. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल झाला आहे. त्यामुळं पुन्हा एकदा सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 16, 2026, 09:24 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 09:35 AM IST
मुंबईकरांची लाइफलाइन धोक्यात? धावत्या ट्रेनमध्ये फिल्मी स्टाईल हाणामारी, प्रवाशाकडून पिस्तुल काढण्याची धमकी
Image Credit: Mumbai Local (Photo: Screen grab From Viral Video)

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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मुंबईकरांची लाइफलाइन धोक्यात? धावत्या ट्रेनमध्ये फिल्मी स्टाईल हाणामारी, प्रवाशाकडून पिस्तुल काढण्याची धमकी
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