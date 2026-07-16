/मुंबईकरांची लाइफलाइन धोक्यात? धावत्या ट्रेनमध्ये फिल्मी स्टाईल हाणामारी, प्रवाशाकडून पिस्तुल काढण्याची धमकी

मुंबईची जीवनवाहिनी असलेल्या लोकल ट्रेनमध्ये पुन्हा एकदा फिल्मी स्टाईल हाणामारीचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. काही दिवसांपूर्वी दरवाजा बंद करण्याच्या किरकोळ वादातून एका तरुणाची चाकू हल्ल्यात हत्या झाल्याची धक्कादायक घटना घडली होती. त्या घटनेनंतरही लोकलमधील सुरक्षेचा प्रश्न कायम असल्याचे या नव्या व्हिडिओमुळे पुन्हा समोर आले आहे. व्हायरल झालेल्या दृश्यांमध्ये काही प्रवासी एकमेकांना मारहाण करताना दिसत आहेत.
व्हायरल झालेल्या व्हिडिओत काही प्रवासी एकमेकांना मारहाण करताना दिसत आहे. लोकलच्या दरवाजा समोरचा हा सगळा प्रकार सुरू आहे. एवढेच नव्हे, तर एका व्यक्तीकडून “मशीन गन काढ” अशी धमकीवजा हाकही ऐकू येत असल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र, हा वाद नेमका कशामुळे झाला, याची अधिकृत माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. दररोज लाखो प्रवाशांची वाहतूक करणाऱ्या मुंबई लोकलमध्ये अशा घटना वारंवार घडत असल्याने प्रवाशांच्या सुरक्षेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. रेल्वे सुरक्षा यंत्रणा आणि प्रशासनाने अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी ठोस उपाययोजना करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
दरम्यान, हा व्हायरल झालेला व्हिडिओ नेमक्या कोणत्या लोकलमधील आहे व कधीचा आहे हे मात्र समोर आलेले नाही. मात्र लोकलच्या दारासमोरच काही व्यक्ती एकमेकांना मारहाण करताना दिसताहेत. तसंच, धक्काबुक्कीही करताना दिसताहेत. लोकलमध्ये फारशी गर्दी नसल्याने मोठा अनर्थ टळला आहे. मात्र या सगळ्या प्रकारामुळं नागरिकांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागत आहे.
मुंबईहून अंबरनाथला जाणाऱ्या लोकल ट्रेनमध्ये एका प्रवाशावर कोयत्याने हल्ला झाला. ही घटना ठाकुर्ली रेल्वे स्टेशनवर मध्यरात्री 12.10 वाजता घडली. जनरल डब्यात जागेवरून दोन प्रवाशांमध्ये वाद सुरू होता. ट्रेन ठाकुर्ली स्टेशनवर पोहोचताच तीन प्रवाशांनी दुसऱ्या एका प्रवाशावर कोयत्याने हल्ला केला. हल्लेखोर ठाकुर्ली स्टेशनवर उतरले आणि फरार झाले. जखमी प्रवाशाला कल्याण येथील रुक्मिणीबाई रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय. मात्र जखमीची प्रकृती चिंताजनक असल्यानं त्याला सायन रुग्णालयात हलवण्यात आलंय.
मध्य रेल्वेच्या कुर्ला स्थानकात एका तरुणाने हातात लोखंडी रॉड सदृश्य वस्तू घेऊन फलाट क्रमांक 1वर धावाधाव करत दहशत माजवण्याचा प्रयत्न केला. या प्रकारामुळं प्रवाशांमध्ये काहीकाळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. तसंच, प्रवाशांमध्ये गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले होते. याघटनेमुळं रेल्वे प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. या घटनेनंतर या तरुणाविरोधात कारवाईची मागणी प्रवाशांकडून करण्यात येत आहे.