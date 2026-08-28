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मुंबईत पुन्हा धावत्या लोकलमधून तरुणाला फेकलं, दरवाजात उभं राहण्यावरुन वाद, बोरीवली स्थानकात थरार

मुंबई लोकलमध्ये झालेल्या वादातून प्रवाशाने सहप्रवाशाला लोकलमधून फेकल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या घटनेने पुन्हा एकदा प्रवाशांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 28, 2026, 09:06 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 09:06 AM IST
मुंबईत पुन्हा धावत्या लोकलमधून तरुणाला फेकलं, दरवाजात उभं राहण्यावरुन वाद, बोरीवली स्थानकात थरार
Image Credit: Mumbai local man was pushed off the moving local train by another man suffered serious injuries

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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