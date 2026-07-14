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मुंबई लोकलबाबत महत्त्वाची माहिती! मध्य रेल्वेने घेतला मोठा निर्णय, कळवा कारशेड...

मुंबई लोकलबाबत एक महत्त्वाची माहिती समोर येत आहे. मध्य रेल्वेने एक मोठा निर्णय घेतला आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 14, 2026, 09:13 AM IST|Updated: Jul 14, 2026, 09:13 AM IST
मुंबई लोकलबाबत महत्त्वाची माहिती! मध्य रेल्वेने घेतला मोठा निर्णय, कळवा कारशेड...
Image Credit: mumbai local train commuters trespassing to board empty train cenytral railway takes big decision

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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