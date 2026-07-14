मुंबई लोकलबाबत महत्त्वाची माहिती! मध्य रेल्वेने घेतला मोठा निर्णय, कळवा कारशेड...

लोकलही मुंबईकरांची जीवनवाहिनी समजली जाते. लोकलमधून लाखो नागरिक प्रवास करतात. डहाणूवरुन मुंबईत येण्यासाठी असो किंवा कसारा-कर्जतमधून मुंबईत येणे असो. सकाळी लोकलमध्ये प्रवाशांची मोठी गर्दी असते. मध्य रेल्वेच्या कर्जत-कसारा येथूनच लोकल भरुन येतात. त्यामुळं ठाणे-कळवा येथील नागरिकांना लोकलमध्ये शिरण्यासाठीही तारेवरची कसरत करावी लागते. अशावेळी लोकलमध्ये बसायला जागा मिळणे तर दूरच. ठाणे-कळवा येथील नागरिकांनी लोकलमध्ये बसायला जागा मिळावी यासाठी एक मार्ग शोधला होता. मात्र मध्य रेल्वेने घेतलेल्या एका निर्णयामुळं हा मार्ग बंद झाला आहे.
लोकलमधून बसून जाता यावे किंवा आरामदायी प्रवास व्हावा यासाठी ठाणे कळवा येथील नागरिक कळवा कारशेड येथूनच लोकलमध्ये बसतात. कळवा कारशेडच्या प्रवेशद्वाराजवळ लोकल सिग्नलला थांबल्यानंतर लोकलमध्ये बसतात. मात्र यावर मध्य रेल्वेने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. कळवा कारशेड येथील प्रवेशद्वार कायमस्वरुपी बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. अपघात रोखणे आणि प्रवाशांची सुरक्षा वाढवणे हा या निर्णयामागचा हेतू आहे.
सिग्नलवर थांबलेल्या लोकलमध्ये चढण्यासाठी प्रवाशांकडून अनेकदा नियमांचे उल्लंघन होत असते. प्रवाशांकडून अनधिकृतपणे रेल्वे रुळ ओलांडण्याच्या घटना घडतात. त्यावर उपाय म्हणून मध्य रेल्वेने हा निर्णय घेतला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, साधारण सकाळी 8 ते 8.30च्या वेळेत कळवा कारशेडमधून बाहेर पडणाऱ्या रिकाम्या लोकल सिग्नलमुळं मुख्य प्रवेशद्वाराजवळ थांबतात. लोकलमध्ये जागा मिळवण्यासाठी प्रवासी मुख्य प्रवेशद्वारातून आत शिरुन प्रवाशांना जाण्यास मनाई असलेल्या भागातूनच गाड्यांमध्ये चढण्याचा प्रयत्न करतात.
प्रवाशांच्या या वर्तणुकीला चाप बसावा यासाठी रेल्वे अधिकाऱ्यांनी इशारा दिला आहे की, ही कृती अत्यंत धोकादायक आहे. कारण सिग्नल मिळताच अचानक लोकल सुरू होतात. त्यामुळं गंभीर दुखापत किंवा जीवितहानी होऊ शकते. रेल्वेने घटनास्थळी रेल्वे सुरक्षा दलाला तैनात करण्यात आले आहे, तसेच सिग्नलवर लोकल थांबवाव्या लागू नयेत यासाठी रेल्वेकडून उपाययोजनांचा विचार केला जात आहे.
मध्य रेल्वेने म्हटलं आहे की, कार शेड, यार्ड किंवा सिग्नलच्या ठिकाणांवरून गाडीत चढणे बेकायदेशीर असून 'रेल्वे कायद्या'नुसार ती प्रवाशांना शिक्षा होऊ शकते. प्रवाशांनी केवळ अधिकृत स्थानक प्लॅटफॉर्मवरूनच गाडीत चढावे व त्यातून उतरावे आणि सुरक्षिततेच्या नियमांचे पालन करावे, असे आवाहन रेल्वे प्रशासनाने केले आहे.