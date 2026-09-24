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बोरीवली, अंधेरी आणि विरार स्थानकात बदल होणार; प्रवाशांना लोकल पकडणे होणार सोप्पे

मुंबई लोकलमधील गर्दी कमी होण्यासाठी रेल्वेकडून उपाययोजना आखण्यात येत आहेत. आता रेल्वेने आणखी एक प्रकल्प हाती घेतला आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 24, 2026, 01:54 PM IST|Updated: Sep 24, 2026, 01:54 PM IST
बोरीवली, अंधेरी आणि विरार स्थानकात बदल होणार; प्रवाशांना लोकल पकडणे होणार सोप्पे
Image Credit: Mumbai local train news

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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