बोरीवली, अंधेरी आणि विरार स्थानकात बदल होणार; प्रवाशांना लोकल पकडणे होणार सोप्पे

मुंबई उपनगरी रेल्वेवरील प्रवाशांचा प्रवास आता मोकळ्या जागेतून करण्यासाठी पश्चिम रेल्वेने पावले टाकली आहेत. रेल्वे स्थानकावरील गर्दी विभागण्यासाठी एकूण चार नवे फलाट उभारण्यात येणार आहेत. बोरिवली स्थानकात दोन, अंधेरी आणि विरार स्थानकात प्रत्येकी एक फलाट उभारण्यात येणार आहे. यामुळे प्रवाशांना लोकल पकडण्यासाठी आणखी जागा उपलब्ध होणार आहे.
पश्चिम रेल्वेवरील सर्वाधिक वर्दळीचे स्थानक म्हणून बोरिवली ओळखले जाते. बोरिवली-विरार पाचवी आणि सहावी मार्गिका आणि हार्बर गोरेगावचे बोरिवलीपर्यंत विस्तार असे दोन प्रकल्पांचे काम वेगाने सुरू आहेत. दोन्ही उभारणी होणार आहे. नव्या प्रकल्पांतर्गत एक-एक फलाटांची लांबी 330 मीटर आणि रुंदी सात मीटर असणार आहे.
पाचव्या-सहाव्या मार्गिकेमुळे लोकलच्या अप-डाउन धीमा, अप-डाउन जलद आणि अप-डाउन मेल-एक्स्प्रेस अशा सहा मार्गिका उपलब्ध होतील. त्यामुळे सुमारे 30 ते 40 लोकल फेऱ्या वाढण्याची शक्यता आहे. स्वतंत्र मार्गिका उपलब्ध झाल्यानंतर लोकलचा वक्तशीरपणादेखील वाढणार आहे.
हार्बरचा विस्तार बोरिवलीपर्यंत झाल्यानंतर छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसहून बोरिवलीपर्यंत थेट लोकल उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे पश्चिम रेल्वेवरील चर्चगेट, स्थानकातून लोकल दादर
बदलण्याची गरज भासणार नाही. अंधेरी स्थानकातील वाढत्या गर्दीवर तोडगा काढण्यासाठी पश्चिम रेल्वेने दोन टप्प्यांत विस्ताराचे नियोजन केले आहे.
अंधेरी स्थानकातून रोज साडे चार लाख प्रवासी करतात. उपलब्ध फलाटांवरील गर्दी विभागण्यासाठी फलाट क्रमांक 5 वरून विरार दिशेने फलाटांची लांबी वाढवण्यात येणार आहे. फलाट क्रमांक 6 आणि 7 यांची ही लांबी वाढवण्यात येत आहे. लांबी वाढवताना एका सिग्नलचा अडथळा येत असून तो हटवण्यात येणार आहे. तो फलाटाच्या टोकाला बसवण्यात येईल
दुसऱ्या टप्यात स्थानकातील सहाव्या मार्गिकेलगत 12 डबा लोकलसाठी नवा होम फलाट तयार करण्यात येणार आहे. या फलाटावरून दोन्ही दिशेने लोकल पकडण्याची सुविधा (डबल डिस्चार्ज) असणार आहे. यामुळे प्रवाशांना अंधेरी पूर्वेला रस्त्याच्या दिशेने थेट बाहेर पडता येणार आहे.