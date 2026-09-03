मुंबई लोकलमधील 44 लाख प्रवाशी कमी झाले; कारण आलं समोर, प्रवास आजही करतात पण...

मुंबईत मेट्रोच्या विस्ताराचा परिणाम होऊ लागल्याचे पश्चिम रेल्वेच्या एका विश्लेषणातून समोर आले आहे. आर्थिक वर्ष 2026-27च्या पहिल्या तिमाहीत, म्हणजेच एप्रिल ते जूनदरम्यान, पश्चिम रेल्वेच्या उपनगरीय प्रवासी संख्येत मागील वर्षाच्या तुलनेत 44.65 लाखांची घट झाली आहे. मेट्रोचा हा सकारात्मक परिणाम असल्याचं बोललं जातंय.
उपनगरीय रेल्वेच्या काही मार्गाना मेट्रोच्या विस्तारामुळे फटका बसत असल्याचं दिसत आहे. द्वितीय श्रेणीतील प्रवासी संख्या 21.94 कोटींवरून 21.28 कोटी झाली असून, 3 टक्क्यांची घट झाली. प्रथम श्रेणीतील प्रवासी संख्या 2.74 कोटींवरून 2.54 कोटींवर आली असून, त्यात 7.23 टक्क्यांची घट झाली.
लोकलची प्रवासी संख्या घटत असताना एसी लोकलच्या प्रवासी संख्येत जवळपास 30 टक्क्यांची वाढ झाली. एसी प्रवासी संख्या 1.37 कोटींवरून
1.78 कोटींवर पोहोचली असून, सुमारे 41 लाखांची वाढ झाली. प्रवासी संख्येतील बदलाच्या पार्श्वभूमीवर पश्चिम रेल्वेने एसी लोकल सेवांचा विस्तार करण्याची मागणी केली आहे. दररोज सुमारे 45 हजार अतिरिक्त प्रवासी एसी ईएमयू सेवांकडे वळत असल्याचे नमूद आहे. प्रथम तसेच द्वितीय श्रेणीचे प्रवासी हळूहळू एसी लोकलकडे वळत असल्याचे निरीक्षण आहे. विशेष म्हणजे, रोज तिकीट काढून एसी लोकलने प्रवास करणाऱ्यांच्या संख्येत 43 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.
प्रवाशांची मागणी लक्षात घेऊन पश्चिम रेल्वेच्या उपनगरीय लोकलच्या वेळापत्रकात 1 सप्टेंबरपासून बदल होणार आहे. नव्या वेळापत्रकानुसार लोकल फेऱ्यांची संख्या 1,414 इतकीच कायम राहील. मात्र, प्रवाशांच्या मागणीनुसार काही सेवांची फेररचना केली आली असून, सहा नवीन फेऱ्या सुरू करताना सहा विद्यमान फेऱ्या रद्द करण्यात येणार आहेत.