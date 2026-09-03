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मुंबई लोकलमधील 44 लाख प्रवाशी कमी झाले; कारण आलं समोर, प्रवास आजही करतात पण...

मुंबई लोकलच्या प्रवासी संख्येत घट होत असल्याचं समोर आलं आहे. एका अहवालातून ही आकडेवारी समोर आली आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 03, 2026, 03:29 PM IST|Updated: Sep 03, 2026, 03:29 PM IST
मुंबई लोकलमधील 44 लाख प्रवाशी कमी झाले; कारण आलं समोर, प्रवास आजही करतात पण...
Image Credit: Mumbai local train

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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