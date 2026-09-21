/मुंबईकरांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी, लोकलचा पास आता महाग होणार, 15 ऑक्टोबरपासून UPI...

मुंबई लोकलही मुंबईकरांची जीवनवाहिनी आहे. लाखो प्रवासी लोकलने प्रवास करतात. वाहतुक कोंडी टाळण्यासाठी आणि वेगवान प्रवासासाठी लोकलला प्राधान्य देतात. तसंच, लोकलचा प्रवास हा सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारा आहे. स्वस्त आणि वेगवान प्रवास म्हणून लोकलला पसंती दिली जाते. मात्र लवकरच मुंबईकरांच्या लोकल प्रवास महाग होण्याची शक्यता आहे. प्रवाशांच्या मासिक आणि त्रैमासिक पासचे दर वाढू शकतात. काय आहे नक्की प्रकरण जाणून घ्या.
मुंबई लोकलने नियमित प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांच्या खिशाला आता आणखी झळ बसणार आहे. UPI द्वारे 2 हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक किमतीचे तिकीट किंवा पास खरेदी करणाऱ्या प्रवाशांना आता MDR (Merchant Discount Rate) आणि त्यावरील GST भरावा लागणार आहे. 15 ऑक्टोबर 2026 पासून हे अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार असल्याने महागडे मासिक, त्रैमासिक आणि इतर कालावधीचे पास घेणाऱ्या प्रवाशांच्या खर्चात वाढ होणार आहे.
रेल्वेच्या नव्या नियमांनुसार, 2 हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक रकमेच्या UPI व्यवहांरावर सरसकट 5 रुपये एमडीआर आकारला जाणार आहे. तसंच, 5 रुपयांवर 18 टक्के जीएसटी लागू झाल्याने प्रवाशांना एकूण 5.90 रुपयांचा अतिरिक्त भार सहन करावा लागणार आहे. 14 ऑक्टोबरच्या मध्यरात्रीनंतर म्हणजेच 15 ऑक्टोबरपासून हे नवीन दर लागू होणार आहेत.
नवीन नियम लोकलच्या पासबरोबरच उपनगरीय तसेच लांब पल्ल्यांच्या दोन्ही प्रकारच्या रेल्वे तिकिटांच्या खरेदीसाठी लागू असेल. जे प्रवासी दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचा साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक, सहा महिने आणि वार्षिक पास युपीआयच्या माध्यमातून काढला तर हे अतिरिक्त शुल्क भरावे लागणार आहे.
दरम्यान, या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका लांब पल्ल्याचा प्रवास करणाऱ्या तसंच, फर्स्ट क्लास आणि एसी लोकलने प्रवास करणाऱ्या पासधारकांना अधिक बसणार आहे. कारण हे पास सेकंड क्लासच्या तुलनेने अधिक महाग असतात. जर युपीआय पेमेंट करताना 2 हजार रुपयांची मर्यादा ओलांडली तर या श्रेणीतील पासधारकांना 5.90 रुपयांचा अतिरक्त खर्च करावा लागतो.
उदाहरणार्थ, चर्चगेट ते विरार एक महिन्यांचा एसी लोकलचा पास 2205 रुपये आहे. एमडीआर आणि जीएसटी लागू झाल्यानंतर एसी लोकलच्या एक महिन्याच्या पासची किंमत 2210 .9रुपये होणार आहे. तर, सीएसएमटी ते कल्याण दरम्यान एका महिन्याच्या एसी पासची सध्याची किंमत 2,340 रुपये असून नवीन शुल्क लागू झाल्यानंतर त्याची किंमत 2,345 रुपये होणार आहे.
जे प्रवासी थेट रेल्वे स्थानकावरील तिकीट खिडकीवर जाऊन नेहमीप्रमाणे तिकीट किंवा पास खरेदी करतील त्यांना हा अतिरिक्त कर लागू होणार नाही. तिकीट खिडकीवरुन यूपीआय पेमेंट करुन पास घेणाऱ्या प्रवाशांप्रमाणेच रेल्वे ऑनलाइन अॅपवरुन पास खरेदी करणाऱ्या प्रवाशांनाही एमडीआर लागू होणार आहे.