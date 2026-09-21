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मुंबईकरांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी, लोकलचा पास आता महाग होणार, 15 ऑक्टोबरपासून UPI...

मुंबईकरांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येतेय. लोकलच्या पासचे दर वाढण्याची शक्यता आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 21, 2026, 01:52 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 02:55 PM IST
मुंबईकरांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी, लोकलचा पास आता महाग होणार, 15 ऑक्टोबरपासून UPI...
Image Credit: Mumbai local train passes

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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