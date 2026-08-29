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रविवारी ट्रान्स-हार्बर सेवा साडेपाच तास बंद, घराबाहेर पडण्यापूर्वी चेक करा मुंबई लोकलचं संपूर्ण वेळापत्रक

रविवारी तुमच्या प्रवासाचा खोळंबा होऊ शकतो. मध्य आणि ट्रान्स हार्बर मार्गावर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. त्यामुळं मेगाब्लॉकचे टाइमटेबल पाहूनच तुमच्या प्रवासाचे नियोजन करा. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 29, 2026, 07:50 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 07:50 AM IST
रविवारी ट्रान्स-हार्बर सेवा साडेपाच तास बंद, घराबाहेर पडण्यापूर्वी चेक करा मुंबई लोकलचं संपूर्ण वेळापत्रक
Image Credit: Mumbai local train Trans Harbour

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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