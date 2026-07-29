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तुमची लोकल वेळेत स्थानकात का येत नाही? गाड्यांच्या वेळापत्रकावर परिणाम का होतोय? समोर आलं खरं कारण

मुंबई लोकल वेळेत का धावत नाही, स्थानकात दिलेल्या वेळेत का येत नाही? याचे उत्तर जाणून घेऊयात सविस्तर 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 29, 2026, 09:35 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 09:35 AM IST
तुमची लोकल वेळेत स्थानकात का येत नाही? गाड्यांच्या वेळापत्रकावर परिणाम का होतोय? समोर आलं खरं कारण
Image Credit: Mumbai local train update Central Railway reveals the reason why train are running late

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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तुमची लोकल वेळेत स्थानकात का येत नाही? गाड्यांच्या वेळापत्रकावर परिणाम का होतोय? समोर आलं खरं कारण
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