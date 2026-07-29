/तुमची लोकल वेळेत स्थानकात का येत नाही? गाड्यांच्या वेळापत्रकावर परिणाम का होतोय? समोर आलं खरं कारण

मुंबई लोकल ही लाखो मुंबईकरांची लाइफलाइन आहे. प्रवाशांची नेहमीची ठरलेली लोकल उशिरा आली किंवा रद्द झाली तर ऑफिस गाठणे मुश्लीक होते किंवा ऑफिसमध्ये वेळेत पोहोचता येत नाही. त्यामुळं अनेकांची चिडचिड होते, कार्यालयात लेट मार्क लागतो. पण तुमची लोकल उशिरा स्थानकात का येते याचे कारण तुम्हाला माहितीये का? मध्य रेल्वेने अलीकडेच याचे कारण सांगितले आहे.
मध्य रेल्वेवर वारंवार होणारे तांत्रिक बिघाड, समांतर रस्ता फाटक (लेव्हल क्रॉसिंग गेट), अपघात, लांब पल्ल्यांच्या गाड्यांना होणारा विलंब या कारणांमुळे उपनगरी रेल्वेगाड्यांच्या वेळापत्रकावर परिणाम होऊ लागला आहे. वातानुकूलित उपनगरी रेल्वेगाड्यांचे दरवाजे उघडल्यानंतर ते बंद होण्याचा कालावधी वाढत आहे. त्यामुळे वातानुकूलित उपनगरी गाडी स्थानकातून सुटण्यास उशीर होत आहे. त्यामुळे या गाड्यांच्या मागोमाग असलेल्या सामान्य उपनगरी रेल्वेगाड्या थांबून ठेवाव्या लागत आहेत.
मध्य रेल्वेवर वातानुकूलित उपनगरी रेल्वेगाड्यांची संख्या वाढविण्यात आली आहे. मात्र, वातानुकूलित रेल्वेगाड्यांचे दरवाजे उघडण्यास व त्यानंतर बंद होण्यात 'अडचणी निर्माण होत आहेत. त्यात तांत्रिक बिघाडांचीही भर पडू लागली आहे. मागील काही दिवसांत दरवाजे अर्धवट स्थितीत उघडल्याने व काही दरवाजे बंद राहिल्याने काही प्रवाशांना त्रास झाल्याच्या घटनादेखील घडल्या होत्या.
पश्चिम रेल्वेवर एसी लोकलमुळं सामान्य रेल्वेवर परिणाम वेळापत्रकावर परिणाम होत आहे. दररोज सुमारे 15 ते 20 फेऱ्या एसी लोकलमुळं रखडतात. एसी लोकलमधील गर्दी वाढल्याने तसंच, गाड्यांचा दरवाजा बंद होताना होणारी अडचण निर्माण होत आहेत. त्यामुळं प्रमुख स्थानकात सुरक्षा रक्षकांकरवी प्रवाशांना डब्यांत ढकलून वा त्यांना उतरवून दरवाजा बंद केला जातो.
जानेवारी ते जून 2026 या कालावधीत पश्चिम रेल्वेचा सरासरी वक्तशीरपणा 95.07 टक्के नोंदविण्यात आला. मागील वर्षी याच कालावधीत वक्तशीरपणा 95.34 टक्के होता. यावर्षी त्यात 0.27 टक्क्यांनी घट झाली आहे. उतरण्यास प्रवाशांना अडथळे निर्माण होतात. त्यात काही डब्यांच्या अर्धवट स्थितीत उघडलेल्या दरवाजांतून गोंधळलेले प्रवासी उतरत असल्याने अपघातांची शक्यता निर्माण झाली आहे. शिवाय, फलाटावर उभ्या असलेले प्रवासीही डब्यात शिरताना घाई करीत असल्याने वादाचे प्रसंग ओढवत आहेत.