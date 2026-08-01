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हार्बर मार्गावरील 'हे' स्थानक आता अपग्रेड होणार, मुंबईकरांचा प्रवास आता सोप्पा होणार

मुंबईकरांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. आता हार्बर मार्गावरील नागरिकांचा प्रवासही सोप्पा होणार आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 01, 2026, 06:11 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 06:11 PM IST
हार्बर मार्गावरील 'हे' स्थानक आता अपग्रेड होणार, मुंबईकरांचा प्रवास आता सोप्पा होणार
Image Credit: Mumbai local train update harbour lines first multi level railway station to upgrade soon

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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