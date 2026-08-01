हार्बर मार्गावरील 'हे' स्थानक आता अपग्रेड होणार, मुंबईकरांचा प्रवास आता सोप्पा होणार

मुंबई लोकल ही मुंबईकरांची जीवनवाहिनी आहे. लाखो प्रवाशी लोकलमधून दररोज प्रवास करतात. लोकलची गर्दी कमी करण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाकडून विविध उपाययोजना राबवल्या जात आहेत. अनेक प्रकल्पांचे काम हाती घेण्यात आले आहेत. मध्य आणि पश्चिम रेल्वेवर सध्या 15 डब्यांच्या लोकल धावतात. पण लवकरच हार्बर मार्गावरही 15 डब्यांची लोकल धावू शकते. प्रशासनाने त्यासंदर्भात पावलं उचलली आहेत. त्यामुळं लवकरच हार्बर मार्गावरही 15 डब्यांची लोकल धावू शकते.
हार्बर मार्गावरही आता गर्दीत वाढ झाली आहे.त्यामुळं प्रवाशांनी या मार्गावर लोकल फेऱ्या वाढवाव्यात अशी मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळं या मार्गावर 15 डब्यांची लोकल सेवा सुरू करण्याचा विचार केला आहे. यामुळं हार्बर मार्गावरील जीटीबी नगर या स्थानकाचा विस्तार आणि आधुनिक सुविधा उभारणीचे काम हाती घेण्यात आले आहे. त्यामुळं लवकरच जीटीबी नगर स्थानकात 15 डब्यांची लोकल थांबवणे शक्य होणार असून मुंबईकरांची 15 डब्यांची जीवनवाहिनी हार्बर मार्गावर धावू शकणार आहे.
जीटीबी नगर येथे 15 डब्यांची लोकल सेवा सुरू करण्यासाठी स्थानकावरील प्लॅटफॉर्मची लांबी वाढवण्यात येणार आहे. त्यानुसार जीटीबी स्थानकाच्या प्लॅटफॉर्मची लांबी 330 मीटरपर्यंत वाढवली जात आहे. याशिवाय साधारण 10 मीटर रुंद असा नवीन होम प्लॅटफॉर्म 1 A उभारला जात असून प्लॅटफॉर्म क्रमांक 1 आणि 2 उत्तर दिशेनेही वाढवला जाणार आहे.
प्रवाशांची प्रवास करणे सुलभ होण्यासाठी, प्लॅटफॉर्म १-ए च्या पश्चिम बाजूला एक नवीन 'स्कायवॉक' उभारला जात आहे; हा स्कायवॉक सध्याच्या 'रोड ओव्हरब्रिज'च्या (ROB) उत्तर टोकाला कुर्ला बाजूकडील नवीन 'फूट ओव्हरब्रिज'शी (FOB) जोडेल. याव्यतिरिक्त, प्रत्येकी सहा मीटर रुंदीचे आणखी दोन 'फूट ओव्हरब्रिज' (FOBs) बांधले जात आहेत — त्यापैकी एक कुर्ला बाजूला आणि दुसरा सध्याच्या 'रोड ओव्हरब्रिज'च्या (ROB) दक्षिण टोकावर असेल," असे प्रवक्त्याने सांगितले