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एसी लोकलमधील AC तब्बल 15 मिनिटे बंद, प्रवाशांना श्वास घेण्यास त्रास, 3 महिला बेशुद्ध, मुलुंड स्थानकात नेमकं घडलं काय?

मुलुंड रेल्वेस्थानकावरील प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 वरील एसी ट्रेन मधे एसी गेल्या 15 मिनिटापासून बंद पडल्यामुळे अनेक रेल्वे प्रवाशांना श्वास घेण्यासाठी त्रास होत होता. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 13, 2026, 11:25 AM IST|Updated: Jul 13, 2026, 11:25 AM IST
एसी लोकलमधील AC तब्बल 15 मिनिटे बंद, प्रवाशांना श्वास घेण्यास त्रास, 3 महिला बेशुद्ध, मुलुंड स्थानकात नेमकं घडलं काय?
Image Credit: Mumbai local Train Update Mulund AC Local AC shut for 15 mins Three women fainted

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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एसी लोकलमधील AC तब्बल 15 मिनिटे बंद, प्रवाशांना श्वास घेण्यास त्रास, 3 महिला बेशुद्ध, मुलुंड स्थानकात नेमकं घडलं काय?
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