मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी! लवकरच प्रवास फास्ट आणि आरामदायी होणार, एसी लोकल...

Mumbai AC Local Train Update: पश्चिम आणि मध्य रेल्वेवर लवकरच एसी लोकल धावणार आहेत. मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाने (एमआरव्हीसी) तयारी पूर्ण केली आहे. आठवडाभरात तब्बल 238 एसी लोकल खरेदीसाठी निवीदा काढण्यात येणार आहेत. एमयूटीपी-3 आणि 3एअंतर्गंत सुमारे 19 हजार 293 कोटी रुपयांचा हा प्रस्ताव असणार आहे.
नवीन एसी लोकलमध्ये प्रवासी क्षमतेते वाढ होणार असून गादी असलेल्या आरामदायी सीट्स आणि मेट्रोप्रमाणे मोबाइल चार्जिंग पॉइट्स यासारख्या आधुनिक सुविधा असणार आहेत. निविदा प्रक्रियेनंतर कंत्राटदार निवडण्यासाठी 3-6 महिने लागणार असून त्यानंतर दोन वर्षात पहिली नमुना लोकल तयार होईल. त्यानंतर पुढील मंजुरी प्रक्रिया सुरू होईल, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
नवीन लोकलमध्ये एचव्हीएसी प्रणाली असणार आहे. तसंच, या लोकलमध्ये गादीयुक्त आरामदायी आसने असणार आहेत. तसंच, वाढीव विद्युत शक्तीमुळं लोकल 130 किमी प्रतितास वेगाने धावू शकणार आहेत. त्यामुळं स्थानकांत दरवाजे बंद व उघडण्यासाठी लागणारा वेळ भरून निघणार आहे. या निविदेत 12 आणि 15 डब्यांच्या लोकलसाठी स्वतंत्र पर्याय असणार आहे.
मुंब्रा दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर मध्य रेल्वेने 15 डब्यांच्या लोकल फेऱ्या वाढवण्याबाबत वेगवान हालचाली सुरू केल्या आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसच्या फलाट क्रमांक पाच आणि सहाच्या विस्ताराने काम सुरू झाले असून, त्याच्या पूर्णत्वासाठी डिसेंबरची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. यामुळे सध्या धावत असलेल्या 15 डबा लोकलच्या फेऱ्या वर्षाअखेर दुप्पट होणार आहेत. धीम्या मार्गावरही 15 डबा लोकल फेऱ्या सुरू करण्यासाठी 34 रेल्वे स्थानकांत फलाट विस्ताराचे रेल्वेचे नियोजन आहे.
मध्य रेल्वेच्या मुंबई उपनगरी रेल्वेवर छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते कल्याणदरम्यान जलद मार्गावर १५ डब्यांच्या २२ लोकल फेऱ्या चालवण्यात येतात. पश्चिम, मध्य रेल्वेकडून फलाट विस्ताराचे काम सुरू. धीम्या मार्गावरही वाढीव डब्यांसाठी नियोजन. रेल्वेवर 15 डब्यांच्या 210 फेऱ्या धावतात. सीएसएमटी-कल्याण लोकल भायखळा, दादर, कुर्ला, घाटकोपर, ठाणे, डोंबिवली या स्थानकांवर थांबते. उर्वरीत रेल्वे स्थानकांत फलाटांची लांबी पुरेशी आहे.
