मुंबईकरांसाठी महत्त्वाची बातमी! लवकरच प्रवास फास्ट आणि आरामदायी होणार, एसी लोकल...

Mumbai AC Local Train Update: लवकरच रेल्वेच्या ताफ्यात नवीन एसी लोकल येणार आहेत. 238 एसी लोकल खरेदीसाठी निवीदा काढण्यात येणार आहेत.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Aug 18, 2025, 04:48 PM IST
Mumbai AC Local Train Update: पश्चिम आणि मध्य रेल्वेवर लवकरच एसी लोकल धावणार आहेत. मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाने (एमआरव्हीसी) तयारी पूर्ण केली आहे. आठवडाभरात तब्बल 238 एसी लोकल खरेदीसाठी निवीदा काढण्यात येणार आहेत. एमयूटीपी-3 आणि 3एअंतर्गंत सुमारे 19 हजार 293 कोटी रुपयांचा हा प्रस्ताव असणार आहे. 

नवीन एसी लोकलमध्ये प्रवासी क्षमतेते वाढ होणार असून गादी असलेल्या आरामदायी सीट्स आणि मेट्रोप्रमाणे मोबाइल चार्जिंग पॉइट्स यासारख्या आधुनिक सुविधा असणार आहेत. निविदा प्रक्रियेनंतर कंत्राटदार निवडण्यासाठी 3-6 महिने लागणार असून त्यानंतर दोन वर्षात पहिली नमुना लोकल तयार होईल. त्यानंतर पुढील मंजुरी प्रक्रिया सुरू होईल, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. 

नवीन लोकलमध्ये एचव्हीएसी प्रणाली असणार आहे. तसंच, या लोकलमध्ये गादीयुक्त आरामदायी आसने असणार आहेत. तसंच, वाढीव विद्युत शक्तीमुळं लोकल 130 किमी प्रतितास वेगाने धावू शकणार आहेत. त्यामुळं स्थानकांत दरवाजे बंद व उघडण्यासाठी लागणारा वेळ भरून निघणार आहे. या निविदेत 12 आणि 15 डब्यांच्या लोकलसाठी स्वतंत्र पर्याय असणार आहे. 

डिसेंबरपर्यंत 15 डब्यांच्या फेऱ्या दुप्पट

मुंब्रा दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर मध्य रेल्वेने 15 डब्यांच्या लोकल फेऱ्या वाढवण्याबाबत वेगवान हालचाली सुरू केल्या आहेत. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसच्या फलाट क्रमांक पाच आणि सहाच्या विस्ताराने काम सुरू झाले असून, त्याच्या पूर्णत्वासाठी डिसेंबरची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. यामुळे सध्या धावत असलेल्या 15 डबा लोकलच्या फेऱ्या वर्षाअखेर दुप्पट होणार आहेत. धीम्या मार्गावरही 15 डबा लोकल फेऱ्या सुरू करण्यासाठी 34 रेल्वे स्थानकांत फलाट विस्ताराचे रेल्वेचे नियोजन आहे.

मध्य रेल्वेच्या मुंबई उपनगरी रेल्वेवर छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते कल्याणदरम्यान जलद मार्गावर १५ डब्यांच्या २२ लोकल फेऱ्या चालवण्यात येतात. पश्चिम, मध्य रेल्वेकडून फलाट विस्ताराचे काम सुरू. धीम्या मार्गावरही वाढीव डब्यांसाठी नियोजन. रेल्वेवर 15 डब्यांच्या 210 फेऱ्या धावतात. सीएसएमटी-कल्याण लोकल भायखळा, दादर, कुर्ला, घाटकोपर, ठाणे, डोंबिवली या स्थानकांवर थांबते. उर्वरीत रेल्वे स्थानकांत फलाटांची लांबी पुरेशी आहे.

FAQ

 

1. एसी लोकल कधीपासून धावणार आहेत?

उत्तर: मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाने (एमआरव्हीसी) 238 एसी लोकल खरेदीसाठी आठवडाभरात निविदा काढणार आहे. निविदा प्रक्रिया आणि कंत्राटदार निवडीनंतर 3-6 महिने लागतील. त्यानंतर दोन वर्षांत पहिली नमुना लोकल तयार होईल, आणि मंजुरी प्रक्रियेनंतर सेवा सुरू होईल.

2. नवीन एसी लोकलमध्ये कोणत्या सुविधा असतील?

उत्तर: नवीन एसी लोकलमध्ये गादीयुक्त आरामदायी आसने, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट्स, एचव्हीएसी प्रणाली आणि वाढीव प्रवासी क्षमता असेल. तसेच, हे लोकल 130 किमी प्रतितास वेगाने धावू शकतील.

3. एसी लोकलची किंमत किती आहे?

उत्तर: या प्रस्तावाची एकूण किंमत सुमारे 19,293 कोटी रुपये आहे, जे एमयूटीपी-3 आणि 3ए अंतर्गत येईल.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

