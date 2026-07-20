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15 डब्यांच्या लोकलमधून प्रवाशांना दिवा, डोंबिवली आणि स्थानकांवर उतरता येणार नाही? मध्य रेल्वेने दिलं स्पष्टीकरण

मध्य रेल्वेच्या मेन लाईनवर सोमवारपासून 15 डब्यांच्या 10 नवीन फेऱ्या चालवण्यात येणार आहेत. सध्या प्रवासी सेवेत धावणाऱ्या 12 डब्यांच्या लोकलच्या जागी या 15 डब्यांच्या लोकल धावणार आहेत.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 20, 2026, 12:47 PM IST|Updated: Jul 20, 2026, 12:50 PM IST
15 डब्यांच्या लोकलमधून प्रवाशांना दिवा, डोंबिवली आणि स्थानकांवर उतरता येणार नाही? मध्य रेल्वेने दिलं स्पष्टीकरण
Image Credit: Mumbai local train update passengers can alight at Diva Dombivli Kalyan central railway gives clarification

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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15 डब्यांच्या लोकलमधून प्रवाशांना दिवा, डोंबिवली आणि स्थानकांवर उतरता येणार नाही? मध्य रेल्वेने दिलं स्पष्टीकरण
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