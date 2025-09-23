हार्बर मार्गावरुन प्रवास करणाऱ्या नागरिकांसाठी मोठी अपडेट; प्रवाशांची 'ती' मागणी अखेर मान्य, ऑक्टोबरपासून...

Mumbai Local Train Update: पश्चिम आणि मध्य रेल्वेवर नेहमीच प्रवाशांची गर्दी असते. त्याचबरोबर आता हार्बर मार्गावरही प्रवाशांचा ताण वाढला आहे. नव्याने सुरू झालेल्या नेरूळ-उरण लोकलमध्येही प्रवाशांची गर्दी वाढली आहे. काही दिवसांपूर्वीच या मार्गावरील लोकलची संख्या वाढवण्यात यावी, अशी मागणी रेल्वे प्रशासनाकडे करण्यात आली होती. प्रवाशांच्या या मागणीवर रेल्वेने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. रेल्वे प्रशासनाने या मार्गावर 20 लोकल फेऱ्या वाढवण्याची घोषणा केली आहे.
रेल्वे प्रशासनाने या मार्गावर 20 लोकल फेऱ्या वाढवण्याची घोषणा केली आहे. ऑक्टोबरमध्ये येणाऱ्या नव्या वेळापत्रकात वाढीव फेऱ्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे. मुख्य, हार्बर आणि ट्रान्सहार्बर मार्गाच्या तुलनेत सीवूड-उरण मार्गावर प्रवासी संख्या कमी आहे. यामुळे या मार्गावर गर्दीच्या वेळेत एका तासाच्या फरकाने आणि विनागर्दीच्या वेळेत दीड तासाच्या फरकाने लोकल धावते.
उरण मार्गावर सध्या दिवसभरात गाड्यांच्या 40 फेऱ्या धावतात. नवीन वेळापत्रकानुसार हा आकडा 60 पर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. त्यानुसार अप मार्गावर 30 आणि डाउन मार्गावर 30 सेवा चालवल्या जाणार आहेत. लोकलची संख्या वाढवल्यामुळं दोन गाड्यांतील अंतर कमी होणार आहे. तसंच, गरज पडल्यास गाड्यांच्या फऱ्या दुप्पटीने वाढवण्यात येतील. उरण मार्गावरील प्रवाशांनी फेऱ्या वाढवण्याबाबत मध्य रेल्वेकडे वारंवार पत्रव्यवहार केला होता. अखेर त्यांच्या मागणीला यश आले आहे.
नेरूळ-उरण मार्ग एकूण 27 किमीचा असून त्यात एकूण 6 स्थानके आहेत. सध्या या मार्गावर लोकलच्या अप-डाऊन 20 फेऱ्या तर उरण-बेलापूर अप-डाऊन 20 अशा फेऱ्या होतात.
