Marathi News
हार्बर मार्गावरुन प्रवास करणाऱ्या नागरिकांसाठी मोठी अपडेट; प्रवाशांची 'ती' मागणी अखेर मान्य, ऑक्टोबरपासून...

Mumbai Local Train Update: या मार्गिकेवरील प्रवाशांचा लोकल प्रवास सुकर होणार आहे. कारण रेल्वे प्रशासनाने दिली महत्त्वाची अपडेट

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 23, 2025, 11:34 AM IST
rail services on Uran-Nerul line wil be increase soon in Navi Mumbai

Mumbai Local Train Update: पश्चिम आणि मध्य रेल्वेवर नेहमीच प्रवाशांची गर्दी असते. त्याचबरोबर आता हार्बर मार्गावरही प्रवाशांचा ताण वाढला आहे. नव्याने सुरू झालेल्या नेरूळ-उरण लोकलमध्येही प्रवाशांची गर्दी वाढली आहे. काही दिवसांपूर्वीच या मार्गावरील लोकलची संख्या वाढवण्यात यावी, अशी मागणी रेल्वे प्रशासनाकडे करण्यात आली होती. प्रवाशांच्या या मागणीवर रेल्वेने सकारात्मक प्रतिसाद दिला आहे. रेल्वे प्रशासनाने या मार्गावर 20 लोकल फेऱ्या वाढवण्याची घोषणा केली आहे.

रेल्वे प्रशासनाने या मार्गावर 20 लोकल फेऱ्या वाढवण्याची घोषणा केली आहे. ऑक्टोबरमध्ये येणाऱ्या नव्या वेळापत्रकात वाढीव फेऱ्यांचा समावेश करण्यात येणार आहे. मुख्य, हार्बर आणि ट्रान्सहार्बर मार्गाच्या तुलनेत सीवूड-उरण मार्गावर प्रवासी संख्या कमी आहे. यामुळे या मार्गावर गर्दीच्या वेळेत एका तासाच्या फरकाने आणि विनागर्दीच्या वेळेत दीड तासाच्या फरकाने लोकल धावते. 

दुप्पट फेऱ्या वाढणार

उरण मार्गावर सध्या दिवसभरात गाड्यांच्या 40 फेऱ्या धावतात. नवीन वेळापत्रकानुसार हा आकडा 60 पर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. त्यानुसार अप मार्गावर 30 आणि डाउन मार्गावर 30 सेवा चालवल्या जाणार आहेत. लोकलची संख्या वाढवल्यामुळं दोन गाड्यांतील अंतर कमी होणार आहे. तसंच, गरज पडल्यास गाड्यांच्या फऱ्या दुप्पटीने वाढवण्यात येतील. उरण मार्गावरील प्रवाशांनी फेऱ्या वाढवण्याबाबत मध्य रेल्वेकडे वारंवार पत्रव्यवहार केला होता. अखेर त्यांच्या मागणीला यश आले आहे. 

सध्या कसं आहे वेळापत्रक?

नेरूळ-उरण मार्ग एकूण 27 किमीचा असून त्यात एकूण 6 स्थानके आहेत. सध्या या मार्गावर लोकलच्या अप-डाऊन 20 फेऱ्या तर उरण-बेलापूर अप-डाऊन 20 अशा फेऱ्या होतात. 

FAQ 

1. नेरूळ-उरण मार्गावर लोकलच्या फेऱ्या वाढवण्याची घोषणा कधी झाली?

मध्य रेल्वे प्रशासनाने नुकतीच नेरूळ-उरण मार्गावर 20 अतिरिक्त लोकल फेऱ्या वाढवण्याची घोषणा केली आहे.

2. वाढीव फेऱ्या कधीपासून सुरू होणार आहेत?

या वाढीव फेऱ्यांचा समावेश ऑक्टोबर 2025 मध्ये येणाऱ्या नव्या वेळापत्रकात करण्यात येणार आहे.

3. सध्या नेरूळ-उरण मार्गावर किती लोकल फेऱ्या धावतात?

सध्या या मार्गावर दिवसभरात एकूण 40 लोकल फेऱ्या धावतात.

About the Author

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

...Read More

