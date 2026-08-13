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मुंबई लोकलबाबत मोठा निर्णय, देवेंद्र फडणवीसांनी दिली Good News, 2030 आधी...

मुंबई उपनगरी रेल्वेचा ताफा वातानुकूलित करण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठी घोषणा केली आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Aug 13, 2026, 02:17 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 02:17 PM IST
मुंबई लोकलबाबत मोठा निर्णय, देवेंद्र फडणवीसांनी दिली Good News, 2030 आधी...
Image Credit: Mumbai local train update Railways to Make 238 AC Local by 2030

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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