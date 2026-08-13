मुंबई लोकलबाबत मोठा निर्णय, देवेंद्र फडणवीसांनी दिली Good News, 2030 आधी...

मुंबई लोकलसंदर्भात एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. मुंबई लोकलने प्रवास करणाऱ्या चाकरमान्यांसाठी मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने मंजूर केलेल्या एसी लोकल पुढच्या वर्षीपासून ताफ्यात दाखल होणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांचे आभार मानले आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या मागणीनुसार 238 एसी लोकल मंजूर करण्यात आल्या आहेत. एसी लोकल ताफ्यात दाखल होण्यासाठी 2030पर्यंत प्रतिक्षा करावी लागणार होती. मात्र आता नियोजीत वेळेच्या दोन वर्ष आधीपासूनच एसी लोकल दाखल होणार आहेत. 2027पासून एसी लोकल सेवेत येण्यास सुरुवात होणार आहे. रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी यासंदर्भात माहिती दिली आहे.
आज मुंबईत अनेक प्रकल्पाचे उद्घाटन करण्यात आले. त्यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महत्त्वाची बातमी दिली आहे. 2029 ते 2030पर्यंत सर्व लोकल गाड्या मेट्रोप्रमाणे वातानुकूलित करण्याचे नियोजन असल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे. 2027 पासून ते 2029 पर्यंत मेट्रो सारख्या लोकल एसी येणार आहेत.मेट्रो प्रमाणे मुंबईतील लोकलही स्वच्छ आणि एसी होणार.. पुढच्या वर्षीपासून नव्या एसी लोकल सेवेत दाखल होणार, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. तसंच, सेकंडक्लास एसीच्या तिकीट दरात वाढ होणार नाही, असंही मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे.
2030 आधी आपल्याला लोकल मिळाल्या नसत्या. मात्र, केंद्राने निर्णय केला आणि दोन फॅक्ट्री आहेत त्यात गतीनं लोकल निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. सुंदर मेट्रो केल्या छान वाटतं मात्र लोकल ट्रेनचे काय असं मुंबईकर बोलायचे. आता लोकल ट्रेन पण छान होणार आहेत, असं मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं आहे.
मुंबई रेल्वे विकास महामंडळाने (एमआरव्हीसी) 238 एसी लोकल रेकसाठीची निविदा प्रक्रिया रद्द केली असून आता सरकारी कारखान्यांतच है रेक बनणार आहेत. या लोकल इंटिग्रल कोच फॅक्टरी, चेन्नई तसेच भारतातील इतर दोन संस्थांच्या माध्यमातून बनवण्यात येणार असून 2027 पर्यंत पहिला नमुना तर 2030 पर्यंत सर्व 238 लोकल ताफ्यात दाखल होणार आहे.
सध्या मध्य व पश्चिम रेल्वेच्या ताफ्यात एकूण 23 एसी लोकल आहेत. त्यापैकी नुकत्याच ५ लोकल अंडर स्लग प्रकारच्या आहेत. यामध्ये सर्व उपकरणे लोकलच्या खालच्या बाजूस असल्याने डब्यात अतिरिक्त जागा उपलब्ध होते. या धर्तीवरच सर्व एसी लोकलची बांधणी करण्यात येणार आहे. तसेच प्रत्येक लोकल डब्याची अंदाजे किमत 7 कोटी असणार असून 12 डब्याची एक लोकल सुमारे 84 कोटी रुपयांची असण्याची शक्यता आहे.