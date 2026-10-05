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पश्चिम रेल्वेवर होतंय आणखी एक टर्मिनस, मार्च 2028 पर्यंत सुरू होणार? वाचा कुठंय लोकेशन

पश्चिम रेल्वेवर आणखी एक टर्मिनस होतंय. याचा फायदा लाखो प्रवाशांना होणार आहे. तसंच, रेल्वेचा भार कमी होणार आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Oct 05, 2026, 12:23 PM IST|Updated: Oct 05, 2026, 12:23 PM IST
पश्चिम रेल्वेवर होतंय आणखी एक टर्मिनस, मार्च 2028 पर्यंत सुरू होणार? वाचा कुठंय लोकेशन
Image Credit: mumbai local

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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