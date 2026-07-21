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लोकलच्या दारात उभे राहून प्रवास करणाऱ्यांची आता खैर नाही; रेल्वेचा मोठा निर्णय

पश्चिम रेल्वेवरील वसई- विरार लोकलचे काही प्रवासी लोकलचा दरवाजा अडवून, प्रवाशांना ये-जा करण्यापासून रोखतात. त्यामुळे प्रवाशांना काहीवेळा इच्छित लोकल पकडता येत नाही.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 21, 2026, 10:53 AM IST|Updated: Jul 21, 2026, 10:53 AM IST
लोकलच्या दारात उभे राहून प्रवास करणाऱ्यांची आता खैर नाही; रेल्वेचा मोठा निर्णय
Image Credit: mumbai local train update weatern railway will take Legal action against those blocking local train doors

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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