/मुंबई लोकलमध्ये हायव्हॉल्टेज ड्रामा! दोन तृतीयपंथी आणि तरुणामध्ये फ्री-स्टाईल हाणामारी

मुंबई लोकल गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने चर्चेत आहे. काही दिवसांपूर्वी लोकलमध्ये दोघा तरुणांवर जीवघेणा हल्ला करण्यात आला होता. तसंच, दोन गटांमध्ये हाणामारी झाल्याचा व्हिडिओदेखील व्हायरल झाला होता. ही दोन्ही प्रकरण ताजे असतानाच असाच एक व्हिडिओ पुन्हा एकदा व्हायरल झाला आहे.
लोकमध्ये हाणामारीचा प्रकार समोर आला आहे. रात्री उशिरा धावत्या ट्रेनमध्ये रेल्वे प्रवासी आणि तृतीयपंथीय यांच्यात फ्री-स्टाईल हाणामारी झाल्याची घटना घडली आहे. या मध्ये दोन तृतीयपंथीय प्रवाशाला बेदम मारहाण करत असल्याचं पाहायला मिळत आहे. मारहाणीचे कारण अद्याप स्पष्ट झाले नाहीये.
Mumbai Local | मुंबई लोकलमध्ये आणखी एक हाणामारीचा प्रकार | Zee24Taas#mumbailocal #crime #zee24taas pic.twitter.com/DIOnA8s84V— ZEE २४ तास (@zee24taasnews) July 19, 2026
दरम्यान, लोकल ट्रेनमध्ये झालेल्या हाणामारीच्या या घटनेचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर चांगलाच व्हायरल होत आहे. या हाणामारीचं नेमकं कारण अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही. रेल्वे प्रशासनाकडून या घटनेची माहिती घेतली जात आहे. दोन तृतीयपंथीय प्रवाशाला बेदम मारहाण केल्याचे व्हायरल झालेल्या व्हिडीओमध्ये दिसत आहे.
सोशल मीडियावर चर्चगेट-विरार लोकल ट्रेनमधील प्रवाशांच्या तुफान हाणामारीचा एक व्हिडिओ प्रचंड व्हायरल होत आहे. चालत्या ट्रेनमध्ये प्रवाशांमध्ये झालेल्या या राड्यामुळे डब्यातील इतर प्रवाशांमध्ये काही काळ भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. लोकल ट्रेनच्या पुरुषांच्या डब्यात प्रवाशांमध्ये जोरदार वाद सुरू असल्याचे दिसत आहे. अत्यंत खचाखच भरलेल्या गर्दीच्या डब्यात उभे राहण्याच्या जागेवरून किंवा गर्दीत धक्का लागल्याच्या कारणावरून हा वाद सुरू झाला असावा, असा अंदाज वर्तवला जात आहे. पाहता पाहता या वादाचे रूपांतर थेट लाथाबुक्क्या आणि शारीरिक मारहाणीत झाले. आजूबाजूचे इतर प्रवासी हा वाद मिटवण्याचा प्रयत्न करत असतानाच, काही जण एकमेकांवर धावून जाताना या व्हिडिओत स्पष्ट दिसत आहेत.
दरम्यान, अलिकडच्या काळात दिवसेंदिवस मुंबई लोकलमधील हाणामारीच्या आणि हिंसेच्या घटनांमध्ये चिंताजनक वाढ झाल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. किरकोळ वाद किंवा जागेवरून झालेल्या वादाचे रूपांतर गंभीर हाणामारीत होत आहे. या वाढत्या घटनांमुळे दररोज प्रवास करणाऱ्या लाखो प्रवाशांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. प्रवाशांमध्ये भीतीचं वातावरण पसरत असल्याचे चित्र देखील पाहाया मिळत आहे.