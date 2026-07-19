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मुंबई लोकलमध्ये हायव्हॉल्टेज ड्रामा! दोन तृतीयपंथी आणि तरुणामध्ये फ्री-स्टाईल हाणामारी

मुंबईच्या लोकल रेल्वेत पुन्हा एकदा हाणामारीचा प्रकार समोर आला आहे. रात्री उशिरा धावत्या ट्रेनमध्ये रेल्वे प्रवासी आणि तृतीयपंथीय यांच्यात फ्री-स्टाईल हाणामारी झाल्याची घटना घडली आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 19, 2026, 09:10 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 09:10 AM IST
मुंबई लोकलमध्ये हायव्हॉल्टेज ड्रामा! दोन तृतीयपंथी आणि तरुणामध्ये फ्री-स्टाईल हाणामारी
Image Credit: Mumbai local train viral video (फोटोः सोशल मीडियावरुन साभार)

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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मुंबई लोकलमध्ये हायव्हॉल्टेज ड्रामा! दोन तृतीयपंथी आणि तरुणामध्ये फ्री-स्टाईल हाणामारी
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