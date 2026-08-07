/त्याने कमरेचा बेल्ट काढला अन् तिला... मुंबईत धावत्या लोकलमधील थरार; हादरवणारा Video समोर

मुंबईच्या लोकल ट्रेनमध्ये मागील काही काळात घडलेल्या घटना पाहता लोकलने प्रवास करताना अधिक सावध राहण्याची गरज सोशल मीडियावरुन बोलून दाखवली जात आहे. अगदी धावत्या ट्रेनमध्ये झालेली हत्या असो किंवा महिलांच्या डब्यात होणारी हाणामारी असो लोकल ट्रेनचा प्रवास दिवसोंदिवस अधिक असुरक्षित होत तर चालला नाहीये ना अशी चर्चा सोशल मीडियावर होताना दिसतेय. अशातच लोकल ट्रेनमधील एक विचित्र व्हिडीओ समोर आला असून या व्हिडीओमध्ये एक पुरुष महिलेला मारहाण करताना दिसतोय. वादादरम्यान या पुरुषाने चक्क कंबरेला लावलेला बेल्ट काढून महिलेला मारण्याची तयारी केल्याचं धक्कादायक चित्र दिसत आहे. नेमका हा प्रकार काय जाणून घेऊयात...
व्हायरल झालेला लोकल ट्रेनमधील हा व्हिडीओ पश्चिम रेल्वेच्या जनरल डब्यातील असल्याचं सांगितलं जात आहे. या व्हिडीओमध्ये विंडो सीटजवळ बसलेल्या महिलेच्या अगदी जवळ उभा राहून एक व्यक्ती तिच्याशी भांडताना दिसतोय. त्यानंतर तो संतापून तिच्या गालावर फटका मारत असल्याचंही दिसत आहे. दोघांमध्ये जोरदार बाचाबाची होती. या व्यक्तीने महिलेला हात लावल्यानंतर समोरच्या बाकड्यावरील व्यक्तीने हटकलं असता मारहाण करणाऱ्याने त्यालाही बोट दाखवत धमकावल्याचं व्हिडीओत दिसतंय.
पुढे ही महिला दुसरीकडे येऊन बसल्यानंतरही बाचाबाची सुरुच होती. त्यावेळी ही व्यक्ती तिच्या जागेवरुन उठून तावातावाने या महिलेकडे आली आणि तिने आपल्या पँटचा बेल्ट काढला. बेल्ट हाताला गुंडाळून हात पाठीमागे कधीही हल्ला करण्याच्या इराद्याने ठेवत ही व्यक्ती महिलेसोबत बाचाबाची करत होती. हा हदारवणारा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झाला असून अनेकांनी या व्यक्तीवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. बऱ्याच जणांनी इतरांनी मध्ये पडायला हवं होतं असं म्हटलं आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, ज्या महिलेला मारहाण झाली ती संपूर्ण सीटवर झोपलेली होती. मारहाण करणाऱ्या पुरुष प्रवाशाने तिला सीट सोडण्यास सांगितले. त्यावरून वाद सुरू झाला. यातूनच पुढे पुरुषाने महिलेला शिवीगाळ केली, गालावर फटका मारला आणि कमरेचा बेल्ट काढून तिला मारण्याची धमकी दिल्याचं व्हिडीओत दिसत आहे.
व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर रेल्वे पोलिसांनी (जीआरपी) याची दखल घेतली आहे. अंधेरी तथा बोरीवली पोलिसांनी या प्रकरणामध्ये एफआयआर दाखल केली आहे. आता पोलीस रेल्वे स्थानकांवरील सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे आरोपीचा शोध घेत आहेत.