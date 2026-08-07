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त्याने कमरेचा बेल्ट काढला अन् तिला... मुंबईत धावत्या लोकलमधील थरार; हादरवणारा Video समोर

मुंबई लोकल ट्रेनमध्ये पुरुष एकमेकांशी वाद घालताना, महिलांची हाणामारीचे व्हिडीओ तुम्ही पाहिले असतील पण या प्रकरणात एका पुरुष प्रवाशाने महिलेला मारहाण केली

Written BySwapnil Ghangale
Published: Aug 07, 2026, 02:53 PM IST|Updated: Aug 07, 2026, 02:53 PM IST
त्याने कमरेचा बेल्ट काढला अन् तिला... मुंबईत धावत्या लोकलमधील थरार; हादरवणारा Video समोर
Image Credit: व्हिडीओ सोशल मीडियावर चर्चेत आहे

About the Author

Swapnil Ghangale

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

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