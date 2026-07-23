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मुंबईकरांसाठी Good News! आता दर दोन मिनिटांनी धावणार लोकल

मुंबई उपनगरीय रेल्वेची वाढती प्रवासी संख्या आणि गर्दी लक्षात घेऊन रेल्वेने स्वदेशी ऑटोमॅटिक ट्रेन प्रोटेक्शन (एटीपी) प्रणालीच्या पुढील टप्प्यातील 'कवच 5.0' विकसित करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 23, 2026, 10:10 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 10:10 AM IST
मुंबईकरांसाठी Good News! आता दर दोन मिनिटांनी धावणार लोकल

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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