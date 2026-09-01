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मुंबईकरांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी! पश्चिम रेल्वेवर आजपासून नवीन वेळापत्रक, 6 फेऱ्या रद्द तर...

पश्चिम रेल्वेवर आजपासून लोकलचे नवे वेळापत्रक सुरू होत आहे. कसे असेल हे नवे वेळापत्रक वाचा सविस्तर

Written ByMansi kshirsagar
Published: Sep 01, 2026, 07:15 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 07:15 AM IST
मुंबईकरांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी! पश्चिम रेल्वेवर आजपासून नवीन वेळापत्रक, 6 फेऱ्या रद्द तर...
Image Credit: Mumbai local trains update

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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