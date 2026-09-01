/मुंबईकरांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी! पश्चिम रेल्वेवर आजपासून नवीन वेळापत्रक, 6 फेऱ्या रद्द तर...

मुंबई लोकलमधून दररोज प्रवास करणाऱ्या नागरिकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. प्रवाशांची मागणी लक्षात घेऊन पश्चिम रेल्वेच्या उपनगरीय लोकलच्या वेळापत्रकात 1 सप्टेंबरपासून बदल होणार आहे. रेल्वे प्रशासनाने पश्चिम रेल्वेवर 6 नवीन फेऱ्या सुरू होत आहेत. मात्र या फेऱ्या सुरू करताना सध्या सुरू असलेल्या फेऱ्या रद्द करण्यात आल्या आहेत.
1 सप्टेंबरपासून लागू होणाऱ्या नव्या वेळापत्रकनुसार लोकल फेऱ्यांची संख्या 1,414 इतकीच कायम राहिल. मात्र प्रवाशांच्या मागणीनुसार काही सेवांची फेररचना करण्यात आली असून सहा नव्या फेऱ्या सुरू करताना आधी सुरू असलेल्या फेऱ्या रद्द करण्यात येणार आहे. दोन अप आणि चार डाउन अशा सहा नवीन फेऱ्या सुरू करण्यात येणार आहेत.
चर्चगेट-बोरीवली एसी फास्टच्या दोन फेऱ्यांसह अन्य चार सेवा रद्द करण्यात येणार आहेत. चर्चगेटवरुन विरारच्या दिशेच्या 6.22 एसी लोकलचा तर 7.05 नॉन एसी लोकलच्या बोरीवली स्थानकातील थांबा रद्द करण्यात येणार आहे. दादर ते डहाणू रोड अशी थेट सेवा असणार आहे. ही सुधारित सेवा दादरहून 5.22 वाजता सुटेल व 7.30 वाजता डहाणूला पोहोचेल. तर एसी लोकलच्या दोन फेऱ्या वाढवण्यात येणार आहेत.
सहा नव्या फेऱ्यांमध्ये भाईंदर-विरार सकाळी 7.43, बोरिवली-विरार 10.51 आणि वांद्रे-चर्चगेट 11.58 तर बोरिवली-भाईंदर 10.14, बोरीवली-भाईंदर-12.18, विरार-बोरिवली-11.51 या गाड्यांचा समावेश असणार आहे.
प्रवाशांची वाढती मागणी लक्षात घेऊन वातानुकूलित लोकलच्या दोन नवीन फेऱ्या सुरू करण्यात येणार आहेत चर्चगेट-बोरिवली-सायंकाळी 5.28 वाजता आणि बोरिवली-चर्चगेट सायंकाळी 6.24 वाजता. त्यामुळे आठवड्याच्या कामकाजाच्या दिवशी एसी गाड्यांच्या एकूण फेऱ्यांची संख्या 147 होईल. शनिवार, रविवारी 116 एसी फेऱ्या चालवल्या जातील. अधिक स्मार्ट वेळापत्रक पश्चिम रेल्वेच्या या बदलांचा गाभा म्हणजे अधिक लोकल वाढवण्यापेक्षा विद्यमान 1,414 फेऱ्यांचा अधिक प्रभावी वापर करणे. गर्दीच्या ठिकाणांवरील अडथळे कमी करणे, जिथे मागणी आहे तिथे थेट जोडणी वाढवणे आणि वातानुकूलित सेवांची क्षमता वाढवणे या तत्त्वांवर नव्या वेळापत्रकाची आखणी करण्यात आल्याचे पश्चिम रेल्वेने स्पष्ट केले.