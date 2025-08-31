English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
मध्य रेल्वेचा संडे मेगाब्लॉक रद्द, गणेशभक्तांसाठी या दिवशी चालवणार विशेष लोकल; असे असेल वेळापत्रक

Mumbai Megablock Update: मुंबईकरांसाठी एक दिलासादायक बातमी समोर येतेय. आजचा मेगाब्लॉक रेल्वेने रद्द केला आहे.

मानसी क्षीरसागर | Updated: Aug 31, 2025, 07:49 AM IST
मध्य रेल्वेचा संडे मेगाब्लॉक रद्द, गणेशभक्तांसाठी या दिवशी चालवणार विशेष लोकल; असे असेल वेळापत्रक
Mumbai local update Central Railway cancels mega block on Sunday

Mumbai Megablock Update: गणेशोत्सवासाठी बाहेर पडणाऱ्या भाविकांसाठी एक दिलासादायक बातमी समोर येतेय. मध्य रेल्वेने छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस-विद्याविहार दरम्यानचा रविवारचा मेगाब्लॉक रद्द केला आहे. रेल्वेने शुक्रवारी ब्लॉक जाहीर करताचा अनेक गणेशभक्तांनी व नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली होती. त्यामुळं रेल्वे प्रशासनाला निर्णय रद्द करावा लागला आहे. गणपती दर्शनासाठी बाहेर पडणाऱ्या भाविकांसाठी ब्लॉक रद्द केल्याचे प्रशासनाने म्हटलं आहे.

मध्य रेल्वेने शुक्रवारी जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार, दुरुस्ती व देखभालीच्या कामासाठी सीएसएमटी ते विद्याविहारदरम्यान अप आणि डाउन मार्गावर सकाळी 10.55 ते दुपारी 3.55 पर्यंत आणि कुर्ला ते वाशीदरम्यान हार्बर मार्गावर सकाळी 11.10 ते संध्याकाळी 4पर्यंत मेगाब्लॉकची घोषणा केली होती. मात्र मध्य रेल्वेच्या या निर्णयावर अनेक गणेशभक्तांनी नाराजी व्यक्त केली होती. कारण गणेशोत्सवादरम्यान करी रोड आणि चिंचपोकळी हे प्रमुख स्थानके आहेत. कारण या परिसरातच अधिक गणेश मंडळे आहेत. मात्र गणेशभक्तांच्या तीव्र नाराजीनंतर रेल्वेने निर्णय मागे घेतला आहे.

मध्य रेल्वेने गुरुवारी ते रविवारी रात्री विशेष लोकल सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. मध्य रेल्वेकडून सीएसएमटी ते कल्याण/ठाणे परतीसाठी मध्यरात्री धिम्या मार्गावर विशेष लोकल सेवा चालवण्यात येणार आहेत. या गाड्या मुख्य मार्गावर छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस ते कल्याण दरम्यान 4,5,6 सप्टेंबरच्या मध्यरात्री तर हार्बर मार्गावर 6 सप्टेंबर रोजी मध्यरात्री चालवण्यात येणार आहेत.

असे असेल वेळापत्रक

सीएसएमटी-कल्याण- रात्री 1.40 वाजता

सीएसएमटी-ठाणे रात्री 2.30 वाजता

सीएसएमटी-कल्याण पहाटे 3.25 वाजता

कल्याण-सीएसएमटी रात्री 12.05 वाजता

ठाणे-सीएसएमटी रात्री 1 वाजता

ठाणे-सीएसएमटी रात्री 2 वाजता

हार्बर मार्ग (6 सप्टेंबर रोजी)

सीएसएमटी-पनवेल रात्री 1.30 वाजता

सीएसएमटी-पनवेल रात्री 2.45 वाजता

पनवेल-सीएसएमटी रात्री 1 वाजता

पनवेल-सीएसएमटी रात्री 1.45 वाजता

