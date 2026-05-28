/रेल्वे स्थानकावर 13 रुपयांचा वडापाव आता 20 रुपयांना? दरवाढीवर मध्य रेल्वेने काय म्हटलं? तुमच्या कामाची अपडेट!

Mumbaikar VadaPav: मुंबईकरांसाठी वडापाव हा फक्त खाऊ नाही, तर रोजच्या जगण्याचा महत्त्वाचा भाग असल्याचे या संपूर्ण प्रकरणातून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे.
Mumbai Vada Pav Price: मुंबईकरांच्या रोजच्या जीवनाचा अविभाज्य भाग असलेला वडापाव पुन्हा चर्चेत आला आहे. रेल्वे स्थानकांवरील वडापावच्या किमती वाढवल्यानंतर प्रवासी आणि नागरिकांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली होती. अखेर वाढीव दरांवर मध्य रेल्वेने यू-टर्न घेत पुन्हा वडापाव 13 रुपयांत उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे लाखो रेल्वे प्रवाशांना मोठा दिलासा मिळाला असून सामाजिक माध्यमांवरही या निर्णयाचे स्वागत होत आहे. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
मुंबईतील रेल्वे स्थानकांवर मिळणाऱ्या वडापावच्या किमती काही दिवसांपूर्वी वाढवल्या गेल्या होत्या. 13 रुपयांत मिळणारा वडापाव 15 ते 20 रुपयांपर्यंत विकला जात असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या. रोज प्रवास करणाऱ्या नोकरदार, विद्यार्थी आणि सामान्य प्रवाशांनी या दरवाढीवर नाराजी व्यक्त केली होती. “आधीच महागाई वाढली आहे, त्यात गरीबांचा आधार असलेला वडापावही महाग झाला,” अशी प्रतिक्रिया अनेक प्रवाशांनी दिली.वडापाव हा मुंबईतील सर्वसामान्यांसाठी परवडणारा आणि पटकन मिळणारा खाद्यपदार्थ मानला जातो. विशेषतः रेल्वे प्रवाशांसाठी तो स्वस्त आणि सोयीस्कर पर्याय आहे. त्यामुळे दरवाढीचा परिणाम थेट लाखो लोकांवर झाला होता.प्रवासी संघटना आणि काही राजकीय पक्षांनीही रेल्वे प्रशासनावर टीका केली होती. वाढीव दर तातडीने मागे घ्यावेत, अशी मागणी सातत्याने केली जात होती.
प्रवाशांच्या वाढत्या नाराजीनंतर अखेर मध्य रेल्वे प्रशासनाने निर्णय बदलला आहे. अधिकृत स्टॉलवर पुन्हा 13 रुपयांत वडापाव उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची माहिती देण्यात आली. रेल्वे प्रशासनाने स्पष्ट केले की, प्रवाशांच्या हिताचा विचार करून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. काही स्टॉलधारकांनी उत्पादन खर्च, तेलाचे दर आणि कच्च्या मालाच्या महागाईमुळे दरवाढ आवश्यक असल्याचे सांगितले होते. मात्र रेल्वे प्रशासनाने अधिकृत किमतीबाबत स्पष्ट निर्देश दिल्यानंतर वाढीव दरांवर नियंत्रण आले आहे.या निर्णयानंतर अनेक स्थानकांवर प्रवाशांनी समाधान व्यक्त केले. “रेल्वेने योग्य वेळी निर्णय घेतला, अन्यथा सामान्य प्रवाशांवर अतिरिक्त आर्थिक ताण आला असता,” अशी प्रतिक्रिया काही प्रवाशांनी दिली.
वडापाव हा केवळ स्नॅक नसून मुंबईच्या संस्कृतीचे प्रतीक मानला जातो. स्थानकांपासून ऑफिस परिसर, कॉलेज, बस डेपो आणि गल्लीबोळांपर्यंत वडापावची मोठी मागणी असते. कमी किमतीत पोट भरणारा पदार्थ म्हणून त्याची ओळख आहे. तज्ज्ञांच्या मते, महागाईच्या काळात स्वस्त खाद्यपदार्थांच्या किमती वाढल्यास त्याचा सर्वाधिक फटका मध्यमवर्गीय आणि कामगार वर्गाला बसतो. त्यामुळेच वडापावच्या दरवाढीचा मुद्दा भावनिक आणि सामाजिक स्तरावर मोठा बनला.मुंबई लोकलने दररोज लाखो प्रवासी प्रवास करतात. त्यापैकी अनेक जण सकाळचा नाश्ता किंवा संध्याकाळचे खाणे म्हणून स्थानकांवरील वडापाववर अवलंबून असतात. त्यामुळे या निर्णयाकडे केवळ व्यावसायिक नाही तर सामाजिक दृष्टीनेही पाहिले जात आहे.
रेल्वे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे की, 13 रुपयांचा दर अधिकृत परवानाधारक स्टॉलसाठी लागू असेल. मात्र काही खासगी विक्रेते आणि अनधिकृत स्टॉलवर वेगवेगळे दर आकारले जाऊ शकतात. त्यामुळे प्रवाशांनी अधिकृत स्टॉलवरूनच खरेदी करावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. काही प्रवाशांनी स्थानकांवर दरफलक स्पष्टपणे लावण्याची मागणी केली आहे. कारण अनेकदा प्रवाशांकडून जास्त पैसे घेतल्याच्या तक्रारी येतात. रेल्वेने यावर लक्ष ठेवून नियमित तपासणी करावी, अशी मागणीही होत आहे.दरम्यान, काही विक्रेत्यांनी वाढत्या खर्चामुळे नफा कमी होत असल्याचे सांगितले आहे. तेल, बटाटे, बेसन आणि गॅस सिलिंडरच्या वाढत्या किमतीमुळे व्यवसाय टिकवणे कठीण होत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
वडापाव पुन्हा 13 रुपयांत मिळणार असला तरी महागाईचा मोठा प्रश्न कायम आहे. खाद्यपदार्थांपासून वाहतूक आणि दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंपर्यंत सर्वच क्षेत्रांत दरवाढ होत असल्याने सामान्य नागरिक आर्थिक दबावाखाली आहेत.तज्ज्ञांच्या मते, सार्वजनिक ठिकाणी उपलब्ध होणाऱ्या स्वस्त खाद्यपदार्थांच्या किमती नियंत्रणात ठेवणे आवश्यक आहे. कारण अशा पदार्थांवर मोठ्या प्रमाणावर कामगार, विद्यार्थी आणि निम्न मध्यमवर्गीय नागरिक अवलंबून असतात. रेल्वे प्रशासनाच्या या निर्णयामुळे प्रवाशांना तात्पुरता दिलासा मिळाला असला तरी भविष्यात पुन्हा अशा प्रकारची दरवाढ होणार नाही ना, याबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे.