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लिफ्टमध्ये शिरताच पाळीव कुत्र्याचा 3 तरुणींवर हल्ला, मालकिणीने आवरायचा प्रयत्न केला पण...; मुंबईतील उच्चभ्रू इमारतीतील Video Viral

मुंबईतील मालाड पश्चिम येथील एका सीसीटीव्ही व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये एक पाळीव कुत्रा लिफ्टमध्ये अचानक आक्रमक होताना दिसत आहे. 

Written ByMansi kshirsagar
Published: Jul 18, 2026, 01:30 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 01:34 PM IST
लिफ्टमध्ये शिरताच पाळीव कुत्र्याचा 3 तरुणींवर हल्ला, मालकिणीने आवरायचा प्रयत्न केला पण...; मुंबईतील उच्चभ्रू इमारतीतील Video Viral
Image Credit: mumbai malad lift pet dog attack girls cctv video viral

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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