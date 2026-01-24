English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
महापौर निवडणूक पुढे ढकलण्याचा निर्णय, रात्री अचानक महायुतीत असं काय घडलं?

Mumbai Mayor: 31 जानेवारी रोजी महापौर निवडीसाठी होणारे मतदान लांबण्याची शक्यता आहे. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Jan 24, 2026, 09:16 AM IST
महापौर निवडणूक

Mumbai Mayor: मुंबईची महापौर निवडणूक पुढे ढकलण्यात आलीये. मुंबई महापलिकेच्या महापौरपदासाठी खुला प्रवर्गाचे आरक्षण निश्चित झाले असले तरी महापौरपदी निवड कोणाची करायची यावर महायुतीतील पक्षांमध्ये न झालेले एकमत आणि शिवसेना आणि भाजपची अद्याप न झालेली गटनोंदणी या कारणांमुळे 31 जानेवारी रोजी महापौर निवडीसाठी होणारे मतदान लांबण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ही निवडणूक फेब्रुवारी महिन्यात होण्याची शक्यता आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया. 

भाजप आणि शिवसेनेच्या गटनोंदणीची प्रक्रिया अद्याप पूर्ण न झाल्याने महापौर निवडणूक पुढे ढकलण्यात आलीय.मुंबई महापालिकेच्या महापौर पदासाठी आरक्षण सोडत जाहीर झाल्यानंतर 31 जानेवारी रोजी मतदान प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता .नवीन महापौराची निवड फेब्रुवारी महिन्यात होण्याची शक्यता आहे.पालिकेच्या निवडणुकीनंतर 27 जानेवारी रोजी उमेदवारी अर्ज दाखल केले जाणार होते तसेच 31 जानेवारी रोजी महापौर निवडीची जाहिरात देण्याची तयारी प्रशासनाने केली होती. मात्र रात्री उशिरा हा संपूर्ण कार्यक्रम पुढे ढकलण्यात येत असल्याची माहिती समोर आली आहे.

गटनोंदणी पूर्ण न झाल्याने महापौर निवडीचा कार्यक्रम पुढे ढकलावा लागल्याचे प्रशासनाकडून स्पष्ट करण्यात आलंय. भाजप आणि शिवसेना युतीबाबत एकत्रित गट स्थापन होणार की नाही, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. महापौरपदावर भाजपने दावा केला असून, शिवसेनेनेही महापौर किंवा स्थायी समिती अध्यक्ष पदावर दावा करण्यात आलाय. या पार्श्वभूमीवर दोन्ही पक्षांतील अंतर्गत चर्चा आणि वाद मिटल्याशिवाय एकत्रित गटनोंदणी होण्याची शक्यता कमी आहे. त्यामुळे गटनोंदणी पूर्ण झाल्यानंतरच महापौर निवड प्रक्रियेला गती मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. 

'उद्धव ठाकरेंना पाठिंबा द्या'

मुंबई महापालिकेत सत्ता स्थापन करण्यासाठी मॅजिक फिगर गाठणे हे सर्वच पक्षांसमोर मोठे आव्हान आहे. भाजप-शिंदे सेना युती मजबूत स्थितीत असली, तरी ठाकरे गटानेही आपले प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत. मुंबई महानगरपालिकेचे अधिकृत संकेतस्थळ वरून तुम्ही निवडणूक निकालांची अधिकृत माहिती घेऊ शकता. कल्याण-डोंबिवलीप्रमाणेच मुंबईतही फोडाफोडीचे राजकारण होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. ठाकरे गटाचे काही नगरसेवक शिंदे गटाच्या संपर्कात असल्याच्या चर्चांमुळे मातोश्रीवर चिंतेचे वातावरण आहे.मुंबईच्या महापौरपदी कोण विराजमान होणार, हे पाहणे आता औत्सुक्याचे ठरेल. आगामी काही दिवसांत राजकीय समीकरणे अधिक स्पष्ट होतील. मुंबईच्या राजकारणात सध्या एका अत्यंत अनपेक्षित आणि रंजक घडामोडीने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ नेते भास्कर जाधव यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना थेट साद घातल्याने नव्या राजकीय समीकरणांची चर्चा सुरू झाली आहे. भास्कर जाधव यांनी एकनाथ शिंदे यांना विनंती केली आहे की, त्यांनी मुंबई महानगरपालिकेत उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेला पाठिंबा द्यावा आणि मुंबईवर शिवसेनेचा भगवा फडकवण्यासाठी मदत करावी. 2026 हे वर्ष हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचे जन्मशताब्दी वर्ष आहे. या निमित्ताने मुंबईचा महापौर हा शिवसेनेचाच (ठाकरे गट) असावा, हीच बाळासाहेबांना खरी श्रद्धांजली ठरेल, असे भावनिक आवाहन जाधव यांनी केले आहे.

