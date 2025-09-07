English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
ठाण्यातून थेट मुंबईत पोहोचता येणार, फक्त या स्थानकात घ्यावा लागणार ब्रेक, अशी असेल नवी मेट्रो मार्गिका

Mumbai Metro 11: प्रवाशांना आता दक्षिण मुंबईतून ठाणे असा प्रवास करता येणार आहे.   

मानसी क्षीरसागर | Updated: Sep 7, 2025, 07:24 AM IST
ठाण्यातून थेट मुंबईत पोहोचता येणार, फक्त या स्थानकात घ्यावा लागणार ब्रेक, अशी असेल नवी मेट्रो मार्गिका
Mumbai Metro 11 will connect thane metro 4 commuters can travel mumbai to thane easily

Mumbai Metro 11: मुंबईतील आणिक डेपो-वडाळा ते गेटवे ऑफ इंडिया मेट्रो मार्गिका-11 प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली आहे. त्यासाठी 23 हजार 487 कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली. 17.51 किमी लांबीच्या या मार्गिकेचा 70 टक्के भाग हा भुयारी आहे. यात 13 भूमिगत आणि 1 भू-समतल स्थानक असेल.

मेट्रो 11 मार्गिका थेड वडाळा ते कासारवडवली मेट्रो 4 मार्गिकेला जोडली जाणार आहे. त्यामुळं प्रवाशांना ठाणे ते गेट वे असा एकाच मेट्रोतून प्रवास करता येणार आहे. प्रवाशांना वडाळा येथे मेट्र्रो बदलावी लागणार आहे. सध्या एमएमआरडीएकडून मेट्रो 4 मार्गिकेची उभारणी करण्यात येत आहे. या मेट्रोचा पहिला टप्पा या वर्षी डिसेंबरअखेर सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. तर 2027पर्यंत मेट्रोचा संपूर्ण मार्ग सुरू करणे अपेक्षित आहे. 

मेट्रो 11 मार्गिकेची उभारणी मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन करणार आहे. येत्या काही महिन्यात या मेट्रोसाठी निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. या दोन्ही मेट्रो मार्गिकांची उभारणी झाल्यावर दक्षिण मुंबई ते ठाणे असा मेट्रो प्रवास शक्य होणार आहे. मात्र प्रवाशांना वडाळा येथे दुसरी मेट्रो बदलावी लागणार आहे. 

मेट्रो 11 मार्गिका वडाळा येथील आणिक डेपोपासून सुरू होणार असून गेट वे इंडिया शेवटचे स्थानक असणार आहे. ही मेट्रो मार्गिका 17.51 किमी लांबीची असून त्यावर एकूण 14 स्थानके असतील. त्यातील 13 भुयारी स्थानके आणि एका जमिनीवरील स्थानकांचा समावेश आहे. 

दक्षिण मुंबई येथून आलेल्या प्रवाशांना मेट्रो 3 मार्गिकेवरील वडाळा भागातील स्थानकांत उतरुन पुन्हा नजीकच्या मेट्रो 4 मार्गिकेच्या स्थानकांवर दुसरी गाडी पकडण्यासाठी जावे लागणार आहे. 

मेट्रो 11 वर किती स्थानके असतील?

आणिक आगार, वडाळा आगार, सीजीएस वसाहत, गणेश नगर, बीपीटी रुग्णालय, शिवडी, हे बंदर, दारुखाना, भायखळा, नागपाडा जंक्शन, भेंडी बाजार, सीएसएमटी, हॉर्मिनल सर्कल आणि गेट वे ऑफ इंडिया

FAQ 

1) मुंबई मेट्रो 11 मार्गिका काय आहे?

मेट्रो 11 ही मुंबईतील वडाळा येथील आणिक डेपो ते गेटवे ऑफ इंडिया यांना जोडणारी मेट्रो मार्गिका आहे. या प्रकल्पाला 23,487 कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता मिळाली आहे.

2) मेट्रो 11 मार्गिकेची लांबी किती आहे?

ही मार्गिका 17.51 किमी लांबीची आहे.

3) मेट्रो 11 वर किती स्थानके असतील?

मेट्रो 11 मार्गिकेवर एकूण 14 स्थानके असतील. यात 13 भुयारी आणि 1 भू-समतल (जमिनीवरील) स्थानकांचा समावेश आहे.

