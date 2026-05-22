लोकल ट्रेनपेक्षा डेंजर.. 'ॲक्वा लाईन'वरील हजारो मुंबईकरांना आज लेट मार्क? ऑफिसला कळवणंही कठीण, कारण..

Mumbai Metro 3 Aqua Line Latest Updated News: मुंबईतील सर्वाधिक वर्दळीच्या मेट्रो लाईनपैकी एक असलेल्या मेट्रो-3 मार्गावर तांत्रिक बिघाड झाल्याने मुंबईकरांचे हाल झाले आहेत.
Mumbai Metro 3 Aqua Line Latest Updated News: 'ॲक्वा लाईन' म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबईतील मेट्रो-3 च्या मार्गावरील गाड्या आज सकाळपासूनच 20 ते 25 मिनिटं उशीराने धावत आहेत. मात्र यासंदर्भात मेट्रो स्थानकांवर गाड्या उशीराने धावत असल्याच्या घोषणा केल्या जात आहेत. मात्र गाड्या उशीरा का धावत आहे याची अधिकृत माहिती दिली जात नाहीये. कार्यालयांमध्ये पोहचण्यासाठी लगबग असलेल्या तासांमध्येच गाड्या उशीराने धावत असल्याने ऑफिसला निघालेल्यांचा खोळंबा झाल्याचं दिसत आहे.
एका गाडीमध्ये तांत्रिक बिघाड झाल्याने 'ॲक्वा लाईन' वरील सर्वच गाड्या उशीराने धावत आहेत. मात्र प्रवाशांनी विचारणा केल्यानंतर केवळ तांत्रिक बिघाड इतकं कारण प्रशासनाकडून सांगितलं जात आहे. विशेष म्हणजे या अंडर ग्राऊंड मेट्रोमध्ये मोबाईलचा सिग्नल येत नसल्याने अडकून पडलेल्यांना यासंदर्भात कळवणंही कठीण झालं आहे. अंडर ग्राऊंड मेट्रोची सेवा विलंबाने सुरु असल्याने अडकून पडलेल्या प्रवाशांना उशीर होत असल्याचं कळवणंही नेटवर्कसंदर्भातील समस्येमुळे कठीण होऊन बसलं आहे.
त्यातही मेट्रो उशीरा धावत असताना तिकीट विक्री सुरुच ठेवण्यात आल्याने तिकीट घेतल्यानंतर मेट्रो उशीराने असल्याचं समजल्यानंतर अनेक प्रवाशांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. उशीराने धावणाऱ्या मेट्रोचं वेळापत्रक कधी सुरळीत होणार हे अद्याप अधिकृतपणे कोणीही सांगितलेलं नाही. मात्र जमिनीखालील या मेट्रोची उशीराने होणारी धाव आज अनेकांना ऑफिसमध्ये लेटमार्क लागण्यासाठी कारणीभूत ठरण्याची दाट शक्यता आहे.
'ॲक्वा लाईन' विस्कळीत झाल्याने सीएसएमटी आणि इतर मेट्रो 3 स्थानकांवरील प्रवासी अडकून पडले. गर्दी टाळण्यासाठी सीएसएमटी प्रवेशद्वारांसह काही स्थानकांमधील प्रवेश तात्पुरता बंद करण्यात आला होता. दुसरीकडे सेवा पूर्ववत करण्याबाबत कोणतीही माहिती न मिळाल्याने प्रवाशांनी तिकीट खिडकीवरील कर्मचाऱ्यांशी वाद झाला.
तांत्रिक समस्येमुळे आज सकाळी डाउनलाइन आणि अपलाइन दोन्ही मार्गांवरील रेल्वे सेवांना विलंब झाला होता. ही समस्या आता दूर करण्यात आली असून, रेल्वे सेवा पुन्हा सुरळीत सुरू झाली आहे असं मेट्रोनं सकाळी 10 वाजण्याच्या सुमारास जारी केलेल्या स्टेटमेंटमध्ये म्हटलं आहे.
मेट्रोच्या या मार्गावरुन सरासरी दीड लाख ते 1 लाख 60 हजार प्रवासी दररोज प्रवास करतात. इतर मार्गांशी मेट्रो-3 कनेक्ट झाल्यावर भविष्यात प्रवाशांची संख्या वाढेल असं सांगितलं जात आहे.
'ॲक्वा लाईन' पूर्णपणे भूमिगत आहे. सुमारे 20 ते 30 फूट खोल टनेलमधून ही मेट्रो धावते. सामान्य मोबाईल सिग्नल भिंती किंवा माती किंवा कॉंक्रीटमधून एवढ्या आतपर्यंत पोहोचत नाही. अशा प्रकारच्या सार्वजनिक वाहतूक सेवांमध्ये मोबाईलची रेंज यावी यासाठी विशेष इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारावे लागते. डीएएस म्हणजेच डिस्ट्रीब्युटेड अँटेना सिस्टीम असं या विशेष यंत्रणेचं नाव आहे. 'ॲक्वा लाईन' ऑक्टोबर 2025 मध्ये पूर्ण सुरू झाली तेव्हा सुरुवातीला काही भागात व्हीआय (व्होडाफोन आयडिया) आणि बीएसएनएलचा मर्यादित सिग्नल होता. मार्च 2026 मध्ये मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने (एमएमआरसीएल) थर्ड पार्टी कंपनीशी असलेले कंत्राट रद्द केले. कंपनीने करारातील अटी पूर्ण केल्या नाहीत, असं कारण देण्यात आलं. त्यानंतर त्या कंपनीने संपूर्ण सिस्टम बंद केली. म्हणूनच आता पूर्ण लाईनवर संपूर्ण मोबाईल ब्लॅकआउट झाल्याची स्थिती आहे. त्यामुळेच 'ॲक्वा लाईन' मधून प्रवास करताना मोबाईलला रेंज नसते. जिओ, एअरटेल, व्हीआय या कंपन्या एमएमआरसीएलच्या प्रस्तावित शुल्क आणि अटींवर नाराज आहेत. त्यामुळे टेंडर यशस्वी झालेले नाही. एमएमआरसीएल आता यासंदर्भात केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मार्गदर्शन घेत आहे.